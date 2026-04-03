El furioso entrenador del Wrexham, Phil Parkinson, enviará vídeos a los árbitros tras el nuevo revés sufrido por el sueño de los Red Dragons de llegar a la Premier League

La sanción no fue el único motivo de discordia para Parkinson, quien expresó su creciente preocupación por el trato físico que ha recibido el delantero Sam Smith.

«Otra cosa que me está frustrando mucho es el trato que está recibiendo Sam Smith», explicó Parkinson. «En el partido fuera de casa contra el Watford, la cantidad de veces que lo tiraron al suelo, lo bloquearon y lo empujaron. Envié todas las jugadas al jefe de los árbitros y estuvo de acuerdo conmigo en casi todas. Luego fuimos al Sheffield United y Japhet Tanganga lo derribó, lo que es tarjeta roja directa, y se pitó falta contra Smudge. Hoy, hubo un pase en pared en carrera que lo dejaba solo ante el portero y Nat Phillips simplemente lo tiró de la camiseta. Es solo un contacto leve, pero es tarjeta roja y creo que Smudge necesita más protección».