¿El fin del fútbol italiano? El «calcio» podría no recuperarse nunca de este tercer «apocalipsis» en el Mundial

Sin embargo, aunque esa noche las decisiones arbitrales se volvieron en contra de Italia, nadie se atrevió realmente a poner excusas por otra derrota autoinfligida. Como escribió Stefano Agresti en la Gazzetta dello Sport: «La verdad es que Bosnia fue más fuerte, y estamos cansados de pensar en cómo mejorar: técnica, discursos. El tercer Apocalipsis es el peor.

«En Zenica, [los árbitros] nos dieron motivos para protestar. No por la expulsión de Bastoni, que fue clara, sino por no sacar tarjeta roja a (Tarik) Muharemovic. Pero vamos, somos Italia. ¿De verdad podemos aferrarnos a detalles tan insignificantes cuando nos enfrentamos a la selección número 71 del mundo? Nosotros mismos tiramos el partido por la borda».

En consecuencia, el puesto de Gattuso quedó inmediatamente en entredicho. Lo había hecho razonablemente bien al hacerse cargo de un equipo sumido en el caos tras la sorprendentemente mala etapa de Luciano Spalletti, pero el propio Gattuso había admitido el pasado noviembre que su puesto sería insostenible si no lograba clasificar a Italia para el Mundial.

«Me atribuiré el mérito si consigo alcanzar el objetivo; de lo contrario, me iré a vivir lejos de Italia», declaró a los periodistas. «Ya estoy un poco lejos [reside en Marbella], pero me iré aún más lejos. La consecuencia [del fracaso] es esa, soy consciente de ello».

Por lo tanto, parece muy probable que el contrato de Gattuso no se renueve antes de que expire en junio, e incluso se rumorea que podría ser sustituido por el exentrenador Roberto Mancini, quien llevó a la Azzurri a la victoria en esa gloriosa anomalía que fue la Eurocopa 2020.

Cabe señalar, sin embargo, que Gattuso cuenta con el apoyo de los jugadores y de varias figuras influyentes del fútbol italiano; Franco Baresi, por ejemplo, sostiene que el ganador del Mundial «es sin duda uno de los menos responsables de esta derrota».

De hecho, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, fue considerado por muchos como el principal culpable, tras el segundo fracaso en un Mundial bajo su mandato, y finalmente sucumbió a la intensa presión para dimitir de su cargo el jueves por la tarde.