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Italy World Cup failure GFX GOAL
Mark Doyle

Traducido por

¿El fin del fútbol italiano? El «calcio» podría no recuperarse nunca de este tercer «apocalipsis» en el Mundial

Opinion
Italy
World Cup
G. Gattuso
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Serie A
FEATURES
Bosnia and Herzegovina vs Italy

Gianluigi Donnarumma fue uno de los muchos jugadores italianos que acabaron llorando tras la derrota del martes en la repesca del Mundial ante Bosnia y Herzegovina, pero la derrota en la tanda de penaltis en Zenica afectó al portero más que a la mayoría. No era la primera vez que se veía envuelto en un intento fallido de clasificarse: era la tercera. A pesar de su desolación, Donnarumma se mantuvo desafiante.

«Es cierto que las palabras no significan gran cosa», escribió el guardameta del Manchester City en las redes sociales, «pero hay algo que siento muy profundamente y que quiero compartir con vosotros. Tras una decepción tan grande, debemos encontrar el valor para pasar página una vez más. Y para ello, necesitamos mucha fuerza, pasión y fe. Creer siempre. Ese es el motor que nos impulsa hacia adelante, porque la vida sabe recompensar a quienes lo dan todo, sin reservarse nada.

«Y aquí es donde debemos empezar de nuevo. Juntos. Una vez más. Para devolver a Italia al lugar que se merece».

La cuestión es, sin embargo, que el fútbol italiano está exactamente donde se merece estar ahora mismo, tras años y años de grave mala gestión de arriba abajo, lo que hace casi imposible ser optimista en cuanto a que el mundo del calcio recupere su antigua gloria.

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    «Tragedia deportiva»

    Al igual que muchos italianos, Fabio Capello tuvo dificultades para conciliar el sueño el martes por la noche. No acababa de asimilar el hecho de que Italia hubiera perdido otra eliminatoria del Mundial. 

    «Estamos hablando de un cuatro veces campeón del mundo», declaró el emblemático entrenador aMarca. «Esto es una tragedia deportiva, una vergüenza. Es una de las peores cosas que le han pasado al fútbol italiano en su historia reciente».

    Sin embargo, no fue en absoluto una sorpresa. Puede que Italia ganara con bastante comodidad su partido de semifinales contra Irlanda del Norte, pero nadie se hacía ilusiones sobre la fuerza del equipo de Gennaro Gattuso. No era una alineación clásica de la Azzurri, como lo demuestra el hecho de que el pasado noviembre sufrieran una goleada de 4-1 en casa ante Noruega.

    Por supuesto, aún así deberían haber tenido la calidad suficiente para derrotar a Bosnia —y probablemente lo habrían hecho de no ser por la estúpida expulsión de Alessandro Bastoni, que se produjo cuatro minutos antes del descanso con los visitantes ganando 1-0 gracias al temprano gol de Moise Kean—.

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    Otra derrota por culpa propia

    Sin embargo, aunque esa noche las decisiones arbitrales se volvieron en contra de Italia, nadie se atrevió realmente a poner excusas por otra derrota autoinfligida. Como escribió Stefano Agresti en la Gazzetta dello Sport: «La verdad es que Bosnia fue más fuerte, y estamos cansados de pensar en cómo mejorar: técnica, discursos. El tercer Apocalipsis es el peor.

    «En Zenica, [los árbitros] nos dieron motivos para protestar. No por la expulsión de Bastoni, que fue clara, sino por no sacar tarjeta roja a (Tarik) Muharemovic. Pero vamos, somos Italia. ¿De verdad podemos aferrarnos a detalles tan insignificantes cuando nos enfrentamos a la selección número 71 del mundo? Nosotros mismos tiramos el partido por la borda».

    En consecuencia, el puesto de Gattuso quedó inmediatamente en entredicho. Lo había hecho razonablemente bien al hacerse cargo de un equipo sumido en el caos tras la sorprendentemente mala etapa de Luciano Spalletti, pero el propio Gattuso había admitido el pasado noviembre que su puesto sería insostenible si no lograba clasificar a Italia para el Mundial.

    «Me atribuiré el mérito si consigo alcanzar el objetivo; de lo contrario, me iré a vivir lejos de Italia», declaró a los periodistas. «Ya estoy un poco lejos [reside en Marbella], pero me iré aún más lejos. La consecuencia [del fracaso] es esa, soy consciente de ello».

    Por lo tanto, parece muy probable que el contrato de Gattuso no se renueve antes de que expire en junio, e incluso se rumorea que podría ser sustituido por el exentrenador Roberto Mancini, quien llevó a la Azzurri a la victoria en esa gloriosa anomalía que fue la Eurocopa 2020. 

    Cabe señalar, sin embargo, que Gattuso cuenta con el apoyo de los jugadores y de varias figuras influyentes del fútbol italiano; Franco Baresi, por ejemplo, sostiene que el ganador del Mundial «es sin duda uno de los menos responsables de esta derrota». 

    De hecho, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, fue considerado por muchos como el principal culpable, tras el segundo fracaso en un Mundial bajo su mandato, y finalmente sucumbió a la intensa presión para dimitir de su cargo el jueves por la tarde.

  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Gravina se ha ido

    El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, había pedido la dimisión de Gravina la mañana siguiente a la derrota en la repesca, afirmando: «Agradezco al equipo y al entrenador el compromiso que han demostrado, pero es evidente que el fútbol italiano necesita una reconstrucción, y este proceso debe comenzar con una renovación de la dirección de la FIGC».

    Gravina acababa de ser reelegido presidente de la FIGC el año pasado con el 98,68 % de los votos y, en un principio, había expresado su intención de permanecer al frente al menos hasta la reunión del Consejo Federal de la próxima semana. 

    Sin embargo, el presidente de la Lazio, Claudio Lotito, llegó incluso a presentar una petición en el Senado italiano para pedir la dimisión de Gravina, mientras que este último no ayudó en absoluto a sus esperanzas de mantenerse en el cargo al calificar otros deportes de «amateurs» en comparación con el mundo «profesional» del fútbol, en un extraño intento por defender su trayectoria.

    En medio de una hostilidad creciente, que incluyó el lanzamiento de huevos contra las oficinas de la FIGC por parte de algunos aficionados, Gravina acabó dimitiendo tras abordar la crisis del fútbol durante las conversaciones mantenidas el jueves por la tarde en Roma con representantes de la Serie A, la Serie B, la Serie C, las ligas amateurs y las asociaciones de entrenadores y jugadores.

    «Después de muchos años, hay una sensación de tristeza, pero también de calma», declaró Gravina a los periodistas tras la reunión. «Tengo que dar las gracias a todos los miembros de la Federación, que hoy han vuelto a mostrar un gran apoyo, un gran respeto y afecto, y que además insistieron en que debía continuar, pero tomé mi decisión, fue una decisión personal y cuidadosamente meditada».

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    «No hay suficientes italianos en la Serie A»

    La búsqueda del sucesor de Gravina ya está en marcha, con la fecha de las elecciones fijada provisionalmente para el 22 de junio, y nombres como Giovanni Malago, Giancarlo Abete, Umberto Gandini, Gianni Rivera e incluso Beppe Marotta han sido mencionados para el cargo. 

    Sin duda, algunos candidatos están más cualificados que otros —el ex presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano, Malago, es el favorito inicial—, pero quienquiera que asuma el cargo tendrá ante sí una tarea titánica para intentar frenar y, posteriormente, revertir los años de declive que, según señaló el jueves La Gazzetta dello Sport, han provocado una disminución del interés por el fútbol entre los italianos.

    Gravina también argumentó antes de dimitir que los intentos de la FIGC por construir una Azzurri exitosa se habían visto obstaculizados por el hecho de que solo el 33 % de los jugadores que actualmente militan en la Serie A son elegibles para la selección nacional. Es un punto que Gattuso también ha señalado en varias ocasiones, y que cuenta con el respaldo de Demetrio Albertini.

    «El problema es que tenemos algunos buenos jugadores, pero no suficientes», declaró el exinternacional italiano a Tuttosport. «En general, el seleccionador tiene opciones de selección limitadas y, además, algunos jugadores tienen más partidos con Italia que partidos disputados en competiciones de clubes europeos.

    «No sirve de nada andarse con rodeos; estamos menos preparados para cierto tipo de partidos internacionales. Por eso Gattuso quería volver a convocar a [Marco] Verratti, alguien que ha jugado tantos partidos a este nivel. Dicho esto, obviamente, no significa que no tengamos la calidad necesaria para ganar esta repesca.

    «La Eurocopa 2020 fue una victoria merecida, pero no resolvió el problema subyacente: no hay suficientes jugadores italianos en la Serie A. He oído que la FIGC ha anunciado un nuevo proyecto técnico para el fútbol juvenil. Pero espero que se tomen medidas concretas y que no se quede solo en palabras vacías».

    Y el temor de Albertini es compartido por casi todos los aficionados al fútbol italiano.

  • AS Roma v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    Producto poco atractivo

    A estas alturas, resulta dolorosamente obvio que el fútbol italiano tiene una plétora de problemas, como lo demuestra el hecho de que el Atalanta, un club gestionado de forma excepcional, haya sido el único equipo de la Serie A en clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones de esta temporada. 

    La burocracia, que parece no tener fin y que bloquea la construcción de estadios modernos que se necesitan desde hace tiempo, ha llevado al límite a una sucesión de presidentes de clubes, y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, reveló el jueves que Italia podría incluso ser retirada como coanfitriona de la Eurocopa 2032 a menos que se aborden los problemas de infraestructura del país.

    El lamentable estado de los estadios de la Serie A también contribuye a la percepción negativa del fútbol italiano, que ahora se considera una especie de liga de jubilados, ya que muchos de sus grandes nombres han superado con creces su mejor momento. No parece que esto vaya a cambiar a corto plazo, dada la incapacidad de los equipos de la Serie A para competir por los mejores talentos en el mercado de fichajes.

    La mayoría de los clubes no son propietarios de los estadios en los que juegan, lo que les priva de millones en ingresos por taquilla, mientras que la liga no obtiene ni de lejos los mismos ingresos por la venta de derechos televisivos, ya que el fútbol italiano se ha convertido en un producto muy poco atractivo. 

    El resultado neto es un círculo vicioso de regresión que parece imposible de revertir sin una auténtica revolución. Por desgracia, en Italia se han rechazado repetidamente las reformas radicales.

  • FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    El intento fallido de Baggio por salvar el fútbol

    Tras la desastrosa defensa del título mundialista en 2010, la FIGC encargó al gran Roberto Baggio la elaboración de un plan para reformar el fútbol italiano. Al año siguiente, presentó a la federación un informe de 900 páginas basado en el análisis de más de 50 colaboradores. Además de defender la importancia de la técnica frente a la táctica en las categorías inferiores, Baggio abogó por la creación de una escuela cerca de Coverciano (sede del fútbol italiano).

    «Lo importante era que queríamos educar a las personas para que fueran personas primero y futbolistas después», declaró Baggio al New York Times el año pasado. «No todo el mundo se convertirá en jugador, pero todo el mundo será una persona. Esa era la base».

    La FIGC ignoró la gran mayoría de las propuestas de Baggio y este acabó dimitiendo indignado en enero de 2013. «No se me ha permitido cumplir con la función que se me asignó y no estoy dispuesto a pasar por alto el hecho de que mi informe de 900 páginas, presentado en noviembre de 2011, quedara en papel mojado», declaró entonces el exnúmero 10.

    La preocupación comprensible ahora es que cualquier intento de reformar drásticamente el fútbol italiano corra una suerte igualmente triste.

    Como dijo Arrigo Sacchi: «Hablamos mucho, pero los problemas no se resuelven solo con palabras». Eso fue en 2022. Estamos en 2026. Y nada ha cambiado desde entonces. 

    Al contrario, podría decirse que la situación solo ha empeorado, lo que significa que, a menos que esta vez se tomen medidas de verdad, es posible que el fútbol italiano nunca se recupere de su tercer apocalipsis.