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Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Mark Doyle

Traducido por

El fichaje más desastroso de la temporada de la Premier League: Harvey Elliott se enfrenta a un futuro incierto en el Liverpool tras ser descartado por el Aston Villa

Analysis
H. Elliott
U. Emery
Aston Villa
Liverpool
A. Slot
Premier League
FEATURES
Aston Villa vs Liverpool

Harvey Elliott no puede jugar con el Aston Villa contra su club de origen, el Liverpool, el viernes por la noche. De todos modos, Unai Emery no lo habría convocado. Además, no se le guarda para la final de la Europa League ante el Friburgo. Elliott no juega desde marzo: le falta un partido para activar la cláusula que obligaría al Villa a comprarlo por 35 millones de libras (46 millones de dólares), y el club no quiere que eso ocurra.

La temporada de Elliott ya acabó antes de empezar: Emery lo marginó desde el principio. Su regreso al Liverpool este verano parecía inevitable, pero ¿podrá quedarse? Arne Slot tampoco cuenta con él.

A continuación, GOAL analiza este panorama desolador y trata de averiguar qué le depara el futuro a un jugador que antes se consideraba uno de los mayores talentos adolescentes de Inglaterra.

  • Fulham FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lo único que lamenta Klopp

    Antes de dejar el Liverpool en mayo de 2024, preguntaron a Jürgen Klopp si se arrepentía de algo. El ídolo de The Kop respondió: «No suelo pensar: “¿En qué nos equivocamos?”. Pero quizá me arrepiento de que Harvey no jugara lo suficiente.

    En enero, con muchas lesiones, jugó muy bien, quizá fue nuestro mejor jugador, ya fuera en la derecha o en el centro del campo. Pero cuando todos volvieron, solo tuvo minutos esporádicos y ya no fue titular».

    Pese a ello, Elliott no guarda rencor a Klopp. El joven, aficionado del Liverpool desde niño, le agradece haberle «ayudado a vivir su sueño» y considera a Klopp una «leyenda» que merece una estatua fuera de Anfield.



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  • Un comienzo prometedor con Slot

    Al final de la temporada 2023-24, la carrera de Elliott vivía un momento prometedor: jugó 53 partidos, su mejor marca, y, con solo 21 años, se le veía como candidato a un papel clave con el sucesor de Klopp, pues encajaba a la perfección en el puesto de “10” que buscaba Slot.

    Sus actuaciones en la pretemporada confirmaron esa confianza, pues mostró la mezcla de trabajo y creatividad que el exentrenador del Feyenoord buscaba en un centrocampista ofensivo.

    «[Estamos] saliendo desde atrás, colocándolo en las posiciones adecuadas, así que luego depende de él sacar el máximo partido a estas situaciones y eso es lo que ha hecho hoy con dos asistencias», declaró Slot tras la victoria por 2-1 del Liverpool sobre el Arsenal en Filadelfia el 1 de agosto de 2024.

  • Liverpool FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una salida imprescindible

    Al inicio de la temporada 2024-25, Elliott volvió al banquillo y apenas jugó siete minutos en los tres primeros partidos del Liverpool antes de fracturarse el pie con la sub-21 de Inglaterra.

    La lesión llegó en el peor momento: Slot planeaba darle más minutos en la exigente serie de siete partidos en 21 días.

    Para cuando regresó, el Liverpool ya volaba alto: Dominik Szoboszlai brillaba como ’10’ y Mohamed Salah estaba en su mejor momento en la derecha, así que no había sitio para Elliott en ninguna de las dos demarcaciones, resumen de su carrera en Anfield.

    Recordó su talento al entrar desde el banquillo y marcar el gol de la victoria en la ida de octavos de la Champions contra el PSG, pero solo fue titular en la Premier cuando el título ya estaba asegurado.

    Slot ya lo consideraba prescindible y la llegada de Florian Wirtz en verano hizo inevitable su salida.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    Un paso en falso

    Sin embargo, Elliott seguía siendo uno de los jóvenes futbolistas más talentosos del mundo; eso era indiscutible. Tanto Tino Livramento como Elliot Anderson brillaron con Inglaterra en el Europeo Sub-21 de 2025, pero Elliott fue, sin duda, la estrella del torneo.

    Fue nombrado Mejor Jugador del Torneo tras ganar el título por segunda vez, y sus actuaciones en Eslovaquia atrajeron al RB Leipzig, que buscaba reemplazar a Xavi Simons.

    El Leipzig, conocido por su buen trabajo con jóvenes, parecía el destino lógico, pero no quiso pagar la cifra que pedía el Liverpool.

    Aun con sus propias limitaciones económicas, el Villa convenció al Liverpool de aceptar una cesión con obligación de compra de 35 millones de libras una vez Elliott alcanzara diez partidos, algo que parecía seguro incluso antes de sus primeros tres encuentros en la Premier.

    Sin embargo, Unai Emery lo sustituyó al descanso del tercer partido liguero, victoria 3-1 sobre el Fulham. Desde entonces solo ha sido titular una vez, en la Europa League contra el Salzburgo el 29 de enero.

  • Aston Villa v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Un lío provocado por Monchi

    Para entonces, Elliott deseaba volver a Anfield, pero el Villa, por sus problemas con el Reglamento de Beneficios y Sostenibilidad (PSR) de la Premier League, prefería dejarlo en la grada antes que pagar la cantidad acordada.

    En febrero, tras el mercado de invierno, Emery admitió que el club había presionado al Liverpool durante tres meses para eliminar la cláusula de compra automática por partidos jugados.

    Los Reds se negaron, pues no era su responsabilidad modificar un contrato por problemas financieros ajenos.

    Todo fue un desastre provocado por Monchi: fichó a un jugador que el entrenador no quería, así que no tenía sentido, ni deportivo ni financiero, que el club lo incorporara de forma definitiva.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025Getty Images

    Mercancía dañada

    El problema es que, mientras ambos clubes han protegido sus intereses, los de Elliott quedaron de lado.

    Emery admitió que estaban «perjudicando» a «un buen chico y un profesional fantástico», quien, tras ayudar a la sub-21 de su país a ganar títulos el verano pasado, soñaba con repetir la hazaña con la absoluta en el Mundial de 2026. En cambio, Elliott se enfrenta a un futuro incierto tras perder un año de su carrera sin culpa alguna.

    Su creatividad y desborde habrían ayudado al Liverpool en una temporada marcada por las lesiones de sus delanteros, pero su regreso parece imposible mientras Slot sea el técnico.

    Antes de visitar Villa Park, Slot se limitó a señalar que Elliott tiene contrato y volverá en verano, aunque “apenas ha jugado en dos años”.

    Por eso se espera que los rumores sobre el interés del Leipzig sean ciertos y permitan a Elliott relanzar su carrera.

    Aún así, no hay certeza de que Liverpool acepte el traspaso. Por ahora, solo podemos afirmar que su paso por Villa Park ha sido el fichaje más desastroso de la temporada en la Premier League para el jugador.

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