El fichaje más decepcionante de la temporada en la Premier League: Alexander Isak, Yoane Wissa y el top 20 de GOAL para la temporada 2025-26 -clasificación

Como en toda temporada, algunos fichajes destacan, pero a los clubes de la Premier League les cuesta hallar joyas ocultas, pues el fútbol global expone a todos los jugadores. Además, pagar sumas elevadas por futbolistas consolidados implica riesgos: cualquier fracaso es inaceptable dada la inversión.
Este último caso ha afectado a varios recién llegados, incluidos algunos de los fichajes más caros y mediáticos. En GOAL, nuestro equipo en el Reino Unido ha elaborado una lista de los 20 fichajes más decepcionantes de la temporada, valorando rendimiento, expectativas y relación calidad-precio: