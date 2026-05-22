Nuestra lista arranca con un jugador que protagonizó dos fichajes decepcionantes en una misma temporada. Facundo Buonanotte rindió de forma aceptable en un Leicester City en apuros la campaña pasada, así que parecía lógico que el recién ascendido Leeds United buscara su cesión al Brighton en agosto. Sin embargo, cuando el acuerdo para llevarlo a Elland Road estaba casi cerrado, el Chelsea se adelantó y lo convenció para que se uniera a ellos también en calidad de cedido.

Inmediatamente surgieron dudas sobre su adaptación a un plantel repleto de centrocampistas ofensivos y extremos. El joven de 21 años fue sustituido al descanso en su debut con los Blues y no volvió a jugar en la Premier con el Chelsea hasta que el Leeds le ofreció una salida de Londres al ficharlo en calidad de cedido para la segunda mitad de la temporada en enero.

En Leeds tampoco ha brillado: solo ha jugado dos partidos como suplente en la Premier bajo la batuta de Daniel Farke, el último el 31 de enero, y desde entonces apenas ha entrado en la convocatoria.