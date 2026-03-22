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«El fichaje de la temporada»: Pep Guardiola elogia a la estrella del Manchester City tras la victoria en la Carabao Cup contra el Arsenal
O'Reilly, el héroe en Wembley
O'Reilly fue la estrella indiscutible del partido, al marcar dos goles en tan solo cuatro minutos de la segunda parte para hundir a los Gunners. El canterano, que jugó en una posición a la que no está acostumbrado, ofreció una impresionante demostración de juego ofensivo implacable que le valió a Guardiola su quinto título de la Copa de la Liga.
El primer gol llegó a la hora de juego, cuando O'Reilly aprovechó un error de Kepa Arrizabalaga. Solo cuatro minutos después, remató un centro de Matheus Nunes para doblar la ventaja y dejar al Arsenal con una tarea titánica por delante. El equipo del norte de Londres, que había dominado los primeros 15 minutos del partido, no tuvo respuesta ante el rápido doblete.
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Guardiola elogia la contribución de O'Reilly
Guardiola elogió a Nico O'Reilly por su extraordinaria contribución y sugirió que podría considerarse el fichaje de la temporada. El entrenador del Manchester City reveló que mantuvo largas conversaciones con el joven al inicio de la campaña, y destacó cómo O'Reilly se adaptó al puesto de lateral izquierdo y causó rápidamente una gran impresión.
Dijo: «Quizá haya sido el fichaje de la temporada. Cuando empezamos la temporada mantuvimos una larga conversación con él. Empezó a jugar como lateral izquierdo e impresionó mucho. Puede desempeñar muchas funciones, es un jugador que se encuentra en el último tercio del campo, en una posición que le gusta. Marcó dos goles fantásticos».
Guardiola elogia al «imbatible» Arsenal
A pesar de que su equipo se alzó con el trofeo, Guardiola no dudó en elogiar la calidad del Arsenal de Arteta, líder de la Premier League. El técnico catalán insistió en que el Arsenal sigue siendo el referente del fútbol nacional, incluso en la derrota. «¿Qué puedo decir? Siempre que se gana un trofeo es importante», declaró Guardiola tras el pitido final.
«Pero esto ha sido especial porque hemos tenido dos semanas muy duras y, sobre todo, por el rival. Los primeros quince minutos nos asfixiaron. No podíamos respirar. Después de eso, empezamos a jugar. Estoy muy contento, pero Mikel ha creado un equipo que es casi imbatible. Todavía no somos el equipo que es el Arsenal ni lo que fuimos en el pasado. Hemos encontrado la manera de ganar títulos».
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«Lo intentaremos»: Guardiola habla sobre la lucha por el título
Aunque las celebraciones continuarán en Mánchester, la atención vuelve rápidamente a la Premier League, donde el City persigue actualmente al Arsenal. Guardiola admitió que la diferencia en la clasificación sigue siendo un obstáculo importante para su equipo en su intento por revalidar el título.
«Me encantaría tener una ventaja de nueve puntos, para ser sincero», añadió Guardiola cuando se le preguntó por la lucha por el título. «Está en sus manos, hemos perdido puntos y eso nos castiga mucho, pero lo intentaremos, lo intentaremos». El City espera que este triunfo en Wembley le proporcione el impulso psicológico necesario para alcanzar a los Gunners en los últimos meses de la temporada.
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