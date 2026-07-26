El año pasado hubo muchos casos así, ya que Manchester United y Manchester City llevaron a cabo una especie de intercambio, con Grace Clinton y Jess Park cambiando de club, mientras London City Lionesses estableció un nuevo récord mundial con el fichaje de Grace Geyoro procedente del Paris Saint-Germain. Todo apunta a que este verano también habrá que estar muy pendientes de los grandes traspasos, con el fenómeno sueco Felicia Schroder incorporándose ya al Real Madrid en una operación de enorme magnitud.
Schroder es una de las jugadoras que, sin acabar contrato, se ha movido de club, mientras que la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramirez son otros nombres que podrían salir si sus clubes reciben la oferta adecuada. Eso, además de todas las agentes libres que firmarán por nuevos clubes, con Putellas, Stanway y Beth Mead entre las que han cambiado de equipo tras agotar sus contratos.
Algunos traspasos acaban saliendo bien para todas las partes, pero muchos no, y la toma de decisiones de al menos uno de los clubes, o incluso de la propia jugadora, suele levantar cejas. GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha sacado más partido de cada gran operación en el fútbol femenino. A lo largo del mercado de verano, iremos calificando cada fichaje a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores y perdedores del parón entre temporadas.
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