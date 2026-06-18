El fichaje de Ibrahima Konaté por el Real Madrid podría fracasar pronto tras su mala última temporada en el Liverpool: GOAL valora los fichajes más importantes del mercado de verano de 2026

Para el Manchester City: se va una leyenda. Bernardo es uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador clave en el éxito del club. Era el jugador ideal para Guardiola, quien incluso lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola deseaba que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se vaya gratis no es lo ideal económicamente, pero se lo tenía merecido tras nueve años de servicio estelar. Se echará mucho de menos su habilidad, su inteligencia y, sobre todo, su personalidad. Nota: D

Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrar. Los Blancos no solo han fichado a un jugador de una calidad excepcional a coste cero, sino que además le han ganado la partida a su acérrimo rival, el Barcelona. Tras meses de rumores —algunos comentados por el propio Bernardo—, su fichaje por el Camp Nou parecía hecho. Sin embargo, la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. “The Special One” hizo del fichaje de su compatriota una prioridad y el acuerdo se cerró en menos de 36 horas. Aunque sus mejores días ya pasaron, Silva demostró en la lucha por el título de la Premier pasada que aún puede brillar en los grandes partidos, como en su actuación contra el Arsenal en el Etihad. Además, es un ejemplo perfecto para los jóvenes del plantel: talento y trabajo en una misma figura. Por eso el Madrid se adelantó al Barça. Nota: B+

Para Bernardo Silva: el fichaje que soñaba. Llevaba años buscando recalar en España y, pese a que Guardiola le retuvo en City, esta vez nada lo impidió. Esta vez no hubo forma de convencerlo y por fin jugará en un grande de Europa. El Madrid vive un momento difícil tras ceder el trono español al Barça, pero ayudar a Mourinho a recuperar el trono será un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Real Madrid es intensa y ya no es tan dinámico como antes, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son tan rápidos como el ex capitán del City. Aunque hubiera sido mejor llegar antes, su experiencia y calidad le permiten seguir el ejemplo de Luka Modrić y brillar en España aún en sus treinta y tantos. Nota: A+