El fichaje de Ibrahima Konaté por el Real Madrid podría fracasar pronto tras su mala última temporada en el Liverpool: GOAL valora los fichajes más importantes del mercado de verano de 2026

Para el Chelsea: La situación es extraña: Cucurella llegó en 2022, se convirtió en pieza clave de la defensa y ahora se va con pérdidas. En su mejor momento, es uno de los mejores en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó en exceso los 60 millones de libras (80 millones de dólares) que costó su fichaje procedente del Brighton. Dado que, según informes, el jugador ya había expresado en privado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, los londinenses se conforman con recuperar 52 millones de libras (69 millones de dólares), pues no lo consideraban intocable. De hecho, quizá les hubiera costado más en futuras ventanas por un jugador que cumplirá 28 años en julio. Su salida deja a una plantilla con poca experiencia sin uno de sus elementos más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-
Para el Real Madrid: El club, que ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el pasado verano con Álvaro Carreras, inicia el mercado con un fichaje sorpresivo. Según informes, su nuevo (y antiguo) entrenador lo había señalado como objetivo, y aunque la operación parece costosa, confían en su rendimiento inmediato. Pagaron 60 millones, cifra elevada para un club antes austero, y necesitan retorno inmediato de un jugador cuyo nivel bajó en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años, debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto rendimiento podrá dar? Al menos, su energía y agresividad encajan con el perfil “mourinhista”. Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C
Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Deja un Chelsea inestable y llega a uno de los mejores clubes del mundo en su prime. Se sabía que quería volver a España por desencanto con la gestión de BlueCo, aunque pocos esperaban que eligiera el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella aceptó al instante. Con Mourinho ya interesado, tiene opciones de ser clave, aunque Carreras rotará. Debe rendir desde el primer día; de lo contrario, la exigente afición del Bernabéu, consciente de su pasado en el Barcelona, puede volverse en su contra. Nota: A
Krishan Davis