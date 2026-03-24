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¡El fichaje de Bruno! ¿Podría el Manchester United sustituir a Fernandes por Guimarães? Michael Owen da consejos sobre el mercado de fichajes a los Red Devils y al Newcastle
Rumores de fichajes: Dudas sobre Fernandes tras alcanzar los 100 goles y asistencias con el Manchester United
Fernandes lleva seis años de fiel servicio en Manchester, donde ha acumulado 320 partidos disputados. Ha superado la barrera de las tres cifras tanto en goles como en asistencias, alcanzando el centenar en ambas categorías en un tiempo récord.
Ha desempeñado con solvencia el papel de capitán desde que sucedió a Harry Maguire en ese cargo, y la responsabilidad que conlleva ser un líder sobre el terreno de juego le ha ayudado a sacar lo mejor de su talento voluble. Fernandes ha ayudado al United a superar momentos difíciles.
Sin embargo, tiene 31 años y sigue despertando el interés de la Liga Profesional de Arabia Saudí, donde le esperan lucrativos contratos en Oriente Medio. Fernandes ha afirmado que el United estaba abierto a una venta en 2025. Es posible que las ofertas vuelvan a ser bienvenidas dentro de unos 12 meses.
Si Fernandes se marchara, y teniendo en cuenta que ya se ha anunciado que Casemiro está a punto de marcharse como agente libre, se necesitarían refuerzos en el centro del campo en la próxima ventana de fichajes. Se ha sugerido que la estrella de Samba, Guimaraes, está en el punto de mira del Old Trafford.
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¿Se queda o se va? ¿Debería el Manchester United dejar marchar a Fernandes?
El Newcastle se ha apresurado a desmentir esos rumores, pero estos rara vez se disipan rápidamente. Teniendo esto en cuenta, ¿podrían dos «Brunos» formar parte de un intercambio entre los dos United en el verano de 2026?
Cuando se le planteó esa pregunta a Owen, el ganador del título de la Premier League —en declaraciones exclusivas a GOAL como embajador oficial en el Reino Unido de Casino.org, un sitio web de comparación de confianza que destaca los mejores casinos online para los jugadoresbritánicos— dijo: «Es un tema realmente interesante el de Bruno Fernandes en el Manchester United porque llega a una etapa de su carrera en la que probablemente aún podría pedir mucho dinero, pero ya no es un chaval, ¿verdad? Sin embargo, es tan bueno que, si yo formara parte de la directiva del Manchester United, pensaría: “¿Sabes qué? Sí, podemos recuperar X millones, pero es tan bueno y tan importante para nosotros”.
«Y ahora, en esta fase en la que el Manchester United parece estar resurgiendo y uno pensaría que este impulso probablemente no hará más que crecer, yo probablemente haría todo lo posible por retenerlo y dejar que termine su carrera con la camiseta roja.
«Creo que es tan bueno como cualquiera en la Premier League. Estuvo muy por encima de todos los jugadores del Manchester United durante años y años. Y eso fue cuando el equipo estaba pasando apuros: cómo mantuvo su nivel. Pero ahora el equipo lo está haciendo muy bien. Él lo está haciendo aún mejor. Y simplemente creo que sin él, no es que vuelvas al punto de partida, pero sin él, estás perjudicando gravemente al equipo.
«Alguien como Casemiro se va a marchar y va a ser muy difícil sustituir a un jugador así. Habrá otros que se vayan, pero son reemplazables. Simplemente no creo que Bruno Fernandes lo sea.
«Soy un gran admirador de Bruno Guimaraes, pero Fernandes es diferente. A Fernandes no se encuentra en el fútbol mundial. Es una gran decisión para el Manchester United. Es una gran decisión para el propio Bruno. No pensemos que el club tiene toda la palabra aquí. Pero si fuera yo, probablemente haría de tripas corazón. Creo que ahora hay que pasar del valor de mercado: el valor que tiene para nosotros, tanto para él como para el equipo, durante otros tres o cuatro años es mucho mayor que quedarse con 100 millones. Probablemente lo mantendría».
Consejo de los Magpies: se insta al Newcastle a retener a Guimaraes y Howe
Owen añadió sobre lo ocurrido en St James’ Park: «Bruno Guimaraes, será muy interesante ver cómo se desarrolla todo. Es evidente que tienen muy buenos jugadores. La situación en Europa se presenta un poco complicada para el Newcastle, así que será un club interesante, el Newcastle, durante el verano. Veamos qué pasa.
«Tengo la firme convicción de que Eddie Howe es uno de los mejores, de los mejores, en este negocio. Cualquiera que empiece a cuestionar su puesto y cosas por el estilo, que tenga mucho, mucho, mucho cuidado con lo que desea, porque se irá a un equipo tan bueno como el Newcastle, si no mejor, y entonces sería muy doloroso para el Newcastle verlo escapar y todo lo demás.
«Aquí tenemos a un entrenador que ganó su primer trofeo, les metió en la Champions League, y del que se hablaba de estatuas y títulos de caballero y todo eso hace solo unos meses.
«Siguen estando a un paso de los puestos europeos. De acuerdo, no ha sido una buena temporada, pero el Manchester United y el Tottenham estaban como quintos y cuartos por la cola, o sextos y quintos por la cola, o algo así. El Tottenham vuelve a estar ahí abajo. Puede pasar.
«Esta es una Premier League realmente dura, así que ese club es fascinante en este momento. Yo sería muy, muy, muy cauteloso a la hora de hacer cambios radicales. Si fuera el Newcastle, intentaría mantener a todos los jugadores, mantener al entrenador y achacarlo simplemente a una temporada tranquila».
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Objetivos europeos: el Manchester United y el Newcastle aspiran a los puestos de clasificación
El Newcastle ocupa el duodécimo puesto en la clasificación de la Premier League, a cuatro puntos del Brentford, que es séptimo. Por su parte, el Manchester United ha ascendido al tercer puesto y parece estar bien posicionado para asegurarse el pase a la Liga de Campeones.
Eso podría ayudar a retener a Fernandes, mientras sopesa sus opciones, aunque la competición europea de élite también resultaría atractiva para Guimaraes. El sudamericano de 28 años tiene contrato en Tyneside hasta 2028.