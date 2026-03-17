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Chelsea huddle GFXGetty/GOAL

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El fiasco de la reunión del Chelsea pone de manifiesto que los Blues, con su torpeza, ya no son un club serio

La historia del Chelsea Football Club se puede dividir en tres épocas distintas: todo lo que ocurrió antes de que Roman Abramovich se hiciera con el control del club en 2003, todo lo que ocurrió bajo el mando del oligarca ruso y todo lo que ha sucedido desde que se vio obligado a ceder el control del club al consorcio BlueCo-Clearlake en 2022.

Se trata de tres épocas claramente diferenciadas. El Chelsea original se fundó para ocupar Stamford Bridge cuando este se reformó, pasando de ser un campo de atletismo a un estadio de fútbol en 1905, y a partir de ahí, los Blues se convirtieron en uno de los clubes más jóvenes de Londres. Ganaron un título de liga en el siglo XX, pero al menos tenían una identidad propia, lo que dio lugar a la vieja guardia de aficionados que aún hoy siguen amando al club y animándolo. A lo largo de los 19 años de mandato de Abramovich, el Chelsea se alzó con todos los honores del fútbol de clubes. Ganar lo era todo.

¿Y ahora? El Chelsea es el equivalente futbolístico de un fondo de inversión, aparentemente con el objetivo de ser una versión supercara del Brighton o del Brentford. Esto contrasta enormemente con las épocas anteriores. Y lo peor de todo es que están perdiendo su estatus de institución deportiva seria con una serie de meteduras de pata tanto en relaciones públicas como sobre el terreno de juego.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Respeta el balón»

    En una temporada de la Premier League marcada por tonterías teatrales más que ninguna otra, el Chelsea está haciendo todo lo posible por llevarse la palma en ese aspecto. Al fin y al cabo, es mucho más fácil hacer eso que ganar el título.

    La última travesura de los Blues tiene que ver con el corrillo de jugadores al comienzo de cada mitad, en el que se encargan de reunirse alrededor del balón en el círculo central antes del saque inicial. Antes de la derrota por 1-0 del sábado en casa ante el Newcastle, el árbitro Paul Tierney quedó cómicamente atrapado en medio de ese corrillo.

    «Se presta más atención y se hace más hincapié en las cosas que no importan», se lamentó el entrenador Liam Rosenior. «Voy a dejarlo muy claro. Quiero proteger a mis jugadores. Respeto el juego. Mis jugadores tomaron la decisión de que querían estar alrededor del balón, para respetarlo y mostrar unidad y liderazgo. Esa no es mi decisión. Fue una decisión entre el grupo de líderes y el equipo.

    «Mis jugadores tomaron la decisión de rodear el balón para mostrar unidad; no es mi decisión. No hay nada irrespetuoso en ello. Si Paul se hubiera centrado más en su trabajo, que es marcar la diferencia correcta, hoy habríamos tenido un penalti. Centrémonos en las cosas que son importantes.

    «Seré sincero, hoy no he hablado con Paul ni con sus árbitros, pero hablaré con la PGMOL y con los árbitros para intentar entender por qué ha pasado esto hoy. Nos dijeron, en el reglamento, que se trata de una cuestión de timing. Solo quiero encontrar una solución a esto. Estamos hablando de algo que no es ni de lejos tan importante como lo que ha pasado».

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  • Aston Villa v Sheffield United - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Tonterías sectarias»

    Es obvio que las tonterías que suelta Rosenior son ridículas. En el mejor de los casos, se trata de una táctica de distracción para proteger a sus jugadores del escrutinio y cargar él solo con la culpa. Pero cuando estás sexto en la Premier League en lugar de luchar por el título, cuesta más pasar por alto esas tonterías.

    En su podcast de Sky Sports, Gary Neville dijo sobre la reunión «casi sectaria» del Chelsea: «Me pareció extremadamente extraño. Realmente raro. Nunca me han gustado las reuniones.

    Si te has preparado durante siete meses de temporada, cuatro días antes del partido, y luego necesitas un corrillo 10 segundos antes del saque inicial para hablar y motivaros mutuamente, es que has hecho algo mal en tu preparación. En mi opinión, ninguna palabra puede ayudarte. Ninguna palabra debería poder ayudarte segundos antes de un partido de fútbol. Ya has hecho toda tu preparación. Has analizado al jugador contra el que vas a jugar. Sabes cómo crear oportunidades si eres un jugador de ataque.

    «Estás en el vestuario 10 minutos antes de salir. Ya lo has dicho todo. ¿Qué más se puede decir en una reunión en el campo? Es solo para lucirse. Los aficionados no se dejarán engañar por eso. Te juzgarán por tu rendimiento.

    «No intimidará a un buen equipo. No intimidó al Newcastle. Es raro hacerlo en el centro del campo. Es como decir: “¿Qué truco más llamativo podemos hacer para que la gente crea que tenemos espíritu de equipo?”. Creo que es una tontería. Todo esto es una tontería. Dejad de hacerlo».

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Caos en la portería

    La discusión en el corrillo no es, ni mucho menos, la única decisión cuestionable que han tomado Chelsea y Rosenior últimamente. Es, más bien, la culminación de todos los extraños incidentes que se han producido anteriormente.

    Robert Sánchez no es un portero de talla mundial. Eso no es precisamente un secreto, pero ha logrado dar grandes pasos esta temporada. Incluso se podría llegar a decir que ha sido uno de los mejores jugadores del Chelsea a lo largo del año. Sin embargo, tras fallar en un par de centros en la derrota del mes pasado ante el Arsenal, Rosenior decidió dar algunas titularidades a Filip Jorgensen.

    Y, como era de esperar, esto se volvió en contra de los Blues. Jorgensen fue fichado, en parte, para ofrecer una alternativa a Sánchez con el balón, pero el danés no supone en absoluto una mejora definitiva. Fueron sus pases y saques imprecisos los que provocaron principalmente la derrota ante el París Saint-Germain en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que los actuales campeones de Europa se impusieron por 5-2 cuando parecía que el Chelsea podría haberse llevado un empate a Stamford Bridge.

    «Mi forma de trabajar con los porteros es que no tengo un número uno indiscutible», proclamó Rosenior tras sacar a Sánchez del once inicial. Por desgracia, la historia del fútbol nos ha enseñado que, en este sentido, no se puede tratar a los porteros de la misma manera que a los jugadores de campo. Se necesita un titular y un suplente. No eres un genio táctico por ser la enésima persona que intenta demostrar lo contrario y fracasa. Tiene que haber una jerarquía, sobre todo en un equipo que carece de liderazgo en la zaga.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Una reflexión tardía sobre Cobham

    Tras la firma de un nuevo contrato a largo plazo por parte de Reece James la semana pasada, el Chelsea hizo mucho ruido sobre el hecho de que un canterano de Cobham hubiera decidido comprometer su futuro con el club. Solo ahora la directiva ha decidido que la cantera es un activo positivo sobre el terreno de juego, y no solo en el balance financiero.

    Desde la llegada de BlueCo y el nombramiento de Laurence Stewart y Paul Winstanley como codirectores deportivos, el Chelsea ha vendido a muchas estrellas de primer equipo que llevaban en el club desde que eran niños. La mayoría se marchó en nombre de las necesidades del PSR, y las ventas de la cantera se contabilizan como «beneficio puro».

    Basta con fijarse en unos pocos nombres para darse cuenta del error de Chelsea. Los laterales izquierdos Lewis Hall e Ian Maatsen son probablemente los más destacados que siguen jugando en la Premier League, pero hay dos casos que duelen más que otros.

    La amarga salida de Mason Mount en 2023 fue compleja y, para ser justos, no se le puede achacar totalmente al BlueCo. La cuestión fundamental es que Mount era del Chelsea de pies a cabeza, una de las principales razones por las que ganaron su segunda Liga de Campeones y parecía destinado a jugar con ellos hasta el día de su retirada. Es más una pena que una indignación que sea jugador del Manchester United.

    Pero luego está Conor Gallagher. El rival Tottenham lo quiso fichar por primera vez en 2023, aunque él no quería marcharse y el nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, no quería venderlo, a pesar de la disposición del Chelsea a llegar a un acuerdo por motivos de la regla del límite salarial. Gallagher se quedó un año más, fue nombrado vicecapitán por Pochettino y luego fue puesto a la venta.

    Gallagher había acordado fichar por el Atlético de Madrid, pero este quería vender un jugador al Chelsea como parte del acuerdo. El delantero Samu Aghehowa era el candidato inicial, pero ese acuerdo no se concretó. En su lugar, los Blues recuperaron a João Félix tras una decepcionante cesión en 2023. Para anunciar el fichaje de Félix, el Chelsea publicó en redes sociales un vídeo de él en Cobham con el pie de foto «De vuelta a casa». La bofetada adicional es que el internacional portugués fue expulsado de la plantilla cinco meses después.

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    ¿Ya estás bajo presión?

    La decisión del Chelsea de destituir a Enzo Maresca de su cargo —nada menos que a primera hora del día de Año Nuevo— se consideró sorprendente y controvertida en su momento. Maresca logró que el equipo volviera a clasificarse para la Liga de Campeones en su primera temporada como entrenador principal en la Premier League, además de llevar a los Blues a conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes. El equipo no estaba precisamente en un gran momento de forma en el momento de su marcha, pero aún así había cuajado algunas actuaciones impresionantes, sobre todo contra el Barcelona y el Arsenal, durante las últimas semanas de su mandato.

    Rosenior llegó procedente del club hermano, el Estrasburgo, como parte de la supuesta estrategia a largo plazo de BlueCo. Y, para ser justos, tuvo un comienzo decente, ganando siete de sus primeros nueve partidos. Hasta el fin de semana pasado, sus únicas derrotas habían sido ante el Arsenal (tres veces) y el PSG, aunque ahora hay una mancha en forma del nombre del Newcastle en esa lista.

    Sky Sports en Suiza informa ahora de que el futuro de Rosenior ya es incierto tras el primer tropiezo de su mandato, y los próximos partidos serán «decisivos» para determinar si seguirá mucho más tiempo en un contrato de seis años y medio.

    La gran ironía aquí es que despedir y contratar entrenadores en busca del éxito fue una constante de la era Abramovich, pero este grupo de propietarios no puede predicar la seguridad a largo plazo si están haciendo lo mismo sin ni siquiera acercarse al mismo nivel de éxito. Si Rosenior se va antes de que termine este año, también deberían hacerlo los codirectores deportivos Stewart y Winstanley.

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    Enfrentarse a los adultos

    Así pues, aquí está el Chelsea. A punto de quedar eliminado de la Liga de Campeones en una eliminatoria en la que, como mínimo, se mostró competitivo y, como máximo, llevó la iniciativa durante 70 minutos en el Parc des Princes. El panorama del partido de vuelta es ahora muy diferente, después de que su exuberancia juvenil les pasara factura.

    Todavía hay un elemento que falta en el proyecto del Chelsea, y es la falta de veteranía en el equipo para marcar el camino. El club ha tenido la esperanza de que sus jóvenes jugadores crezcan hasta asumir esos roles, pero cuando lo único que conocen es la indisciplina y viven en una cultura sin responsabilidad, seguirán siendo jóvenes de corazón.

    El PSG podrá jugar el martes con la libertad de un partido de la Ligue 1. Ni siquiera necesitan ganar el partido, basta con no perder por tres goles. El único consuelo para el Chelsea, por si este club, de entre todos los clubes, no lo supiera ya, es que si se lanza suficiente dinero contra la pared, algo se quedará pegado para formar un equipo de fútbol competente. Solo tienen que empezar a priorizar dónde están tirando esos billetes de libra.

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