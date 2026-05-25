Según Sky, el Liverpool FC se ha sumado a la puja por el mediocampista del Hertha BSC, Kennet Eichhorn.
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¡El FC Bayern y el BVB deben estar atentos! Otro grande europeo se suma a la puja por Kennet Eichhorn, joya del Hertha, y va en serio
Se asegura que los esfuerzos del Liverpool por fichar a Eichhorn son «muy concretos». Ya habrían mantenido conversaciones avanzadas con su entorno.
Eichhorn, uno de los centrocampistas jóvenes más codiciados de Europa, ya debutó con el Hertha en la 2.ª Bundesliga en agosto de 2025, poco después de cumplir 16 años.
Su contrato con Hertha incluye una cláusula de rescisión de unos 10-12 millones de euros. «Si ves a Kenny Eichhorn y el Bayern no actúa, entonces no hacemos bien nuestro trabajo», admitió el director deportivo bávaro, Max Eberl, en Bild.
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¿El Manchester City también está interesado en Kennet Eichhorn?
Además del Liverpool, el Manchester City también se ha interesado por el centrocampista. Los Skyblues planean ceder a Eichhorn tras su posible fichaje, y el Bayer Leverkusen es el candidato más firme para esa cesión.
Eichhorn fue titular con el Hertha desde el inicio de la temporada, aunque una lesión de tobillo en enero lo mantuvo de baja dos meses y medio. En las últimas semanas volvió al once berlinés. En total, el internacional juvenil alemán suma 17 partidos en la segunda división y marcó su primer gol en la victoria 2-1 contra el Greuther Fürth en la jornada 33.
¿Próximos rivales de Kennet Eichhorn? Los centrocampistas de la actual plantilla del Liverpool FC
Jugador
Edad
Contrato hasta
Ryan Gravenberch
24
2032
Alexis Mac Allister
27
2028
Curtis Jones
25
2027
Wataru Endo
33
2027
Stefan Bajcetic
21
2027
Trey Nyoni
18
2030