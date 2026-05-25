Se asegura que los esfuerzos del Liverpool por fichar a Eichhorn son «muy concretos». Ya habrían mantenido conversaciones avanzadas con su entorno.

Eichhorn, uno de los centrocampistas jóvenes más codiciados de Europa, ya debutó con el Hertha en la 2.ª Bundesliga en agosto de 2025, poco después de cumplir 16 años.

Su contrato con Hertha incluye una cláusula de rescisión de unos 10-12 millones de euros. «Si ves a Kenny Eichhorn y el Bayern no actúa, entonces no hacemos bien nuestro trabajo», admitió el director deportivo bávaro, Max Eberl, en Bild.