Días después de dejar el Liverpool FC, Ibrahima Konaté tendría nuevo equipo: el Real Madrid, según el diario AS.
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El FC Bayern también lo seguía, pero el Real Madrid habría fichado a una estrella de la Premier League
El periódico asegura que el fichaje se cerrará si Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid. Konaté firmaría un contrato de cuatro años con opción a uno más.
El Liverpool confirmó su salida el domingo. El jugador, de 27 años, se mostró afectado en un comunicado en redes: «Me entristece no haberme despedido en el último partido», escribió en Instagram a los aficionados del LFC. «En aquel momento no sabía que sería la última vez que vestiría esta camiseta ante vosotros». Sus palabras sugieren que el fracaso de las negociaciones contractuales con el club le tomó por sorpresa.
En abril todo apuntaba a una renovación: tras el derbi contra el Everton dijo estar «a punto de llegar a un acuerdo», y según L'Équipe solo quedaban detalles.
- ⒞Getty Images
Al parecer, Ibrahima Konaté también despertó el interés del FC Bayern.
Desde hace meses se rumorea sobre un posible fichaje de Konate por el Real Madrid. En abril, «Mundo Deportivo» lo señaló como prioridad para reforzar la defensa. Más recientemente se mencionó al Bayern, el Chelsea, el PSG campeón de la Champions y el Al-Ittihad saudí como otros interesados.
Konate llegó al Liverpool en 2021 procedente del RB Leipzig por unos 40 millones de euros y conquistó la Premier League. En la temporada 2025/26 jugó 51 partidos y marcó dos goles.
Con los ‘reds’ se clasificó por poco para la Champions al quedar quinto, aunque el técnico Arne Slot dejó el cargo al final de la temporada.
Ibrahima Konaté: sus estadísticas en la temporada 2025/26
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