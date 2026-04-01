Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Hasan SalihamidzicGetty Images
Tobias Empl

Traducido por

El FC Bayern se hizo de oro gracias a Kompany: uno de los mayores éxitos de Hasan Salihamidzic en el mercado de fichajes se está convirtiendo cada vez más en un fracaso

Premier League
FEATURES
J. Zirkzee
Manchester United
Bayern Múnich
Juventus
V. Kompany
Fichajes

En el FC Bayern tuvo un comienzo de ensueño. Sin embargo, desde entonces, la carrera de Joshua Zirkzee ha sido muy irregular. Ahora se está convirtiendo cada vez más en un fracaso, mientras que su venta fue probablemente uno de los mayores golpes maestros de la era Salihamidzic en el campeón récord.

No se puede empezar mejor una carrera profesional: Cuando Joshua Zirkzee debutó con el primer equipo del FC Bayern el 19 de diciembre de 2019, con tan solo 18 años, apenas necesitó tiempo para entrar en juego: 104 segundos después de sustituir a Philippe Coutinho, marcó el importante gol del 2-1 ante el SC Freiburg con su primer toque de balón. Al final, los muniqueses ganaron incluso por 3-1 y el joven holandés fue elegido mejor jugador del partido.

Solo tres días después, contra el VfL Wolfsburgo, la historia se repite: de nuevo el Bayern necesita un gol, de nuevo el entrenador Hansi Flick da entrada al joven en los últimos minutos en sustitución de Coutinho, y de nuevo Zirkzee, con su primer toque de balón, da la ventaja al FCB, que esta vez gana por 2-0. «Es sencillamente genial verlo», se entusiasma su compañero de equipo David Alaba. De repente, todo el mundo habla de Zirkzee y más de uno cree que el FC Bayern ya tiene en sus filas al sucesor de Robert Lewandowski.

  • Casi seis años y medio después, Zirkzee no ha cumplido esa promesa, ni ha encontrado la felicidad futbolística en ningún otro sitio. El holandés, que ahora tiene casi 25 años, dio lo que parecía un gran salto en su carrera al fichar por el Manchester United en 2024, pero allí oscila entre el once inicial y el banquillo. Aunque esta temporada la balanza se inclina cada vez más hacia el banquillo.

    Desde el despido de Ruben Amorim y la llegada del entrenador Michael Carrick en enero, la ya de por sí difícil situación del seis veces internacional se ha agravado aún más. Desde entonces, solo ha disputado un total de 28 minutos en diez partidos de la Premier League, sin marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia.

    Y, por el momento, poco indica que esto vaya a cambiar de aquí al final de la temporada. Y es que, en esos diez partidos, el ManUnited ha sumado nada menos que 23 puntos y, como tercero en la tabla, vuelve a estar en camino de clasificarse para la Liga de Campeones por primera vez desde 2023. Carrick ha encontrado su núcleo y los competidores Benjamin Sesko (cinco goles), Bryan Mbeumo (tres goles, dos asistencias) y Matheus Cunha (tres goles, tres asistencias) rinden de forma constante bajo las órdenes del nuevo entrenador.



    • Anuncios
  • FBL-GER-SUPERCUP-LEIPZIG-BAYERN MUNICHAFP

    «A veces, Joshua es de esos que solo saltan lo alto que tienen que hacerlo»

    El mayor problema de Zirkzee: le falta la eficacia que se exige a un delantero de primer nivel. Aunque su debut de ensueño en el campeón alemán de todos los tiempos apuntaba en esa dirección, si se miraba con detenimiento, ya entonces se podía sospechar algo. Y es que en el equipo de la tercera división, en el que Zirkzee seguía jugando principalmente en ese momento, no había marcado ningún gol en 13 partidos de liga hasta su debut como profesional, y solo había dado dos asistencias.

    Inmediatamente después de su debut de cuento de hadas, las cosas tampoco le salieron como esperaba. En la temporada del triplete, interrumpida entretanto por la pandemia del coronavirus, marcó dos goles más con el primer equipo, pero ya no desempeñó un papel demasiado relevante. No jugó en la fase final de la Liga de Campeones en Portugal.

    Ya en la primavera de 2020, Jochen Sauer, entonces director de la cantera del FC Bayern y en 2017 la fuerza impulsora detrás del fichaje del talento procedente de la cantera del Feyenoord de Róterdam, había advertido a la revista kicker: «Joshua es a veces un tipo que solo salta lo alto que tiene que saltar en cada momento». Aún debe adquirir mejor «el afán y la voluntad de colaborar y forzar el gol»; además, hay que «sacarlo de su zona de confort de vez en cuando».

  • Hansi Flick criticó públicamente la actitud de Zirkzee

    Cuando, bajo las órdenes de Flick, siguió jugando solo de forma esporádica durante la temporada siguiente, el entonces entrenador del Bayern lo criticó incluso en público. «El talento por sí solo no siempre basta», dijo Flick, quien prefirió apostar por el veterano Eric Maxim Choupo-Moting como sustituto de Lewandowski, y sonó casi tan severo como Hermann Gerland. Añadió: «Tiene la calidad para jugar en la Bundesliga, de eso estamos todos convencidos. Pero también tiene que ver un poco con la mentalidad, la actitud, la voluntad incondicional de demostrar lo que uno sabe hacer».

    La etapa de Zirkzee en Múnich ya no se convirtió en una historia de éxito. En invierno fue cedido inicialmente al Parma Calcio, de la primera división italiana. Allí no consiguió hacerse con un puesto de titular, además se lesionó, solo disputó cuatro partidos en total y su equipo descendió de la Serie A al final de la temporada como colista indiscutible de la tabla.

  • SOCCER JPL D3 RSC ANDERLECHT VS RFC SERAINGAFP

    Bajo la dirección de Vincent Kompany, Zirkzee logra dar el salto

    Sin embargo, el delantero de 1,93 metros de altura demostró que cuenta con cualidades especiales en su siguiente destino en calidad de cedido. En el RSC Anderlecht, en la temporada 2021/22, se encontró con un entrenador que apostó plenamente por él. Su nombre: Vincent Kompany. En el Anderlecht, Zirkzee fue titular en la delantera desde el principio y disputó su mejor temporada hasta la fecha en cuanto a números: jugó 47 de los 48 partidos posibles y sumó 31 puntos (18 goles y 13 asistencias).

    Tras el fichaje de Kompany como entrenador del Bayern, Zirkzee se deshizo en elogios hacia su mentor en una entrevista con el diario inglés Mirror: «Kompany fue el entrenador que me explicó tantas cosas sobre el juego y los pequeños detalles. El año a sus órdenes fue muy importante para mi desarrollo, y además se aseguró de que jugara todo el tiempo».

    Sin embargo, el belga tampoco siempre estaba satisfecho con la actitud y el lenguaje corporal del joven delantero, como se puede ver en un vídeo de Kompany enfadado que se hizo viral cuando este asumió el cargo.

  • La cláusula de reventa reporta grandes ingresos al FC Bayern

    A pesar de la buena temporada en Bélgica, el nuevo entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, tampoco apostó por Zirkzee. El equipo de Múnich lo vendió en 2022 al FC Bolonia por 8,5 millones de euros; según informaciones de Sky, se añadiría un millón más por cada 25 partidos disputados. Además, el equipo de Múnich se aseguró una opción de recompra, así como una lucrativa cláusula de reventa.

    De este modo, hicieron un buen negocio desde el punto de vista económico. Zirkzee logró convencer en Bolonia tras unas dificultades iniciales, entusiasmó en parte a la prensa italiana e incluso se clasificó de forma sensacional con su equipo para la Liga de Campeones en 2024.

    El ManUnited, que no es precisamente conocido por buscar gangas, llegó a pagar la friolera de 42,5 millones de euros por su fichaje, de los cuales la mitad fue a parar a Múnich. De este modo, el holandés, que en su día fue fichado por una indemnización de formación de 100 000 euros, reportó al FC Bayern un total de más de 30 millones en concepto de traspaso. Dado que el entonces director deportivo, Hasan Salihamidzic, insistió en obtener una importante participación en la reventa de Zirkzee, este traspaso sigue considerándose hoy en día uno de sus mayores golpes de efecto.

    «Brazzo» «siempre tiene en cuenta las condiciones económicas generales», elogió el presidente Herbert Hainer. «Hasan se lleva un sobresaliente por los fichajes, y una estrella por las ventas», dijo también en su momento Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales de la historia de Alemania.

  • Germany v Netherlands - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport

    Zirkzee debería marcharse del Manchester para relanzar su carrera

    Desde el punto de vista económico, el traspaso también debió de merecer la pena para el propio Zirkzee; sin embargo, desde el punto de vista deportivo, no fue así. Bajo las órdenes de tres entrenadores diferentes (Erik ten Hag, Amorim y Carrick), no logró imponerse a pesar de algunos momentos destacados. La falta de eficacia sigue acompañándole. Con el United marcó siete goles en todas las competiciones en su temporada de debut, y en la actual solo ha sumado dos más. En toda su carrera profesional suma ya 45 goles.

    Los críticos de su fichaje por la Premier League, para la que parece carecer de algo de dinamismo, pueden verse confirmados. A pesar de tener contrato hasta 2029, es probable que se marche en verano.

    Un regreso a Múnich, donde previsiblemente quedará libre en verano el puesto de suplente de Harry Kane, tendría cierto encanto debido al reencuentro con su antiguo mentor, Kompany. Mucho más probable es un traspaso a Italia, donde Zirkzee goza de muy buena reputación desde su etapa en Bolonia y tendría mejores perspectivas de ser titular.

    Ya en invierno hubo rumores sobre un traspaso a los clubes AS Roma y Juventus, que actualmente compiten por la clasificación para la Liga de Campeones. También se ha hablado del AC Milan y de su rival ciudadano, el Inter.

    En la Serie A, el neerlandés podría reactivar su carrera, que últimamente se ha estancado, y volver a ganarse un puesto en la selección nacional. Este participante en la Eurocopa de 2024 lleva casi un año y medio sin ser convocado para la selección.

  • Joshua Zirkzee: Las etapas de su carrera


    Club

    Periodo

    Partidos

    Goles

    Asistencias

    FC Bayern

    2019-2021

    17

    4

    1

    Parma Calcio

    2021

    4

    0

    0

    RSC Anderlecht

    2021-2022

    47

    18

    13

    FC Bolonia

    2022-2024

    58

    14

    9

    Manchester United

    2024-actualidad

    69

    9

    4