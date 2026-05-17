El FC Bayern de Múnich da a conocer el diagnóstico: ¿Estará Manuel Neuer en condiciones de disputar el Mundial?

Según el parte médico del FC Bayern, el portero deberá reducir su actividad por problemas musculares en la pantorrilla izquierda.

«Simplemente lo noté en el lado izquierdo. Tenía algunos problemas en la pantorrilla y no quería correr ningún riesgo», declaró Neuer el domingo a la cadena BR.

El club no precisó cuánto tiempo estará de baja ni si llegará a la final de la Copa DFB del sábado ante el VfB Stuttgart.