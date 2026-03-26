El FC Bayern da a conocer las últimas noticias sobre Jamal Musiala

En ausencia de Musiala, Alemania se enfrentará a Suiza el viernes (20:45 h/RTL) en Basilea. Tres días después jugará contra Ghana en Stuttgart.

Nagelsmann cuenta con el delantero para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá (del 11 de junio al 19 de julio). El seleccionador nacional dará a conocer su convocatoria provisional para el Mundial en la segunda semana de mayo. Los 26 jugadores seleccionados deberán ser inscritos en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a principios de junio.