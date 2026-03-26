El jugador de 23 años ha vuelto a entrenar sobre el césped «por primera vez tras sentir dolor en el tobillo izquierdo, donde se lesionó el verano pasado», según informó el jueves el club más laureado del fútbol alemán.
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El FC Bayern da a conocer las últimas noticias sobre Jamal Musiala
- Musiala, que no había sido convocado para los primeros partidos internacionales de este año por el seleccionador nacional Julian Nagelsmann debido a unas molestias físicas, realizó «por la mañana una sesión individual con balón en el campo de entrenamiento de la calle Säbener».
La selección alemana se enfrentará a Suiza y a Ghana
En ausencia de Musiala, Alemania se enfrentará a Suiza el viernes (20:45 h/RTL) en Basilea. Tres días después jugará contra Ghana en Stuttgart.
Nagelsmann cuenta con el delantero para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá (del 11 de junio al 19 de julio). El seleccionador nacional dará a conocer su convocatoria provisional para el Mundial en la segunda semana de mayo. Los 26 jugadores seleccionados deberán ser inscritos en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a principios de junio.