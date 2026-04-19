El FC Bayern celebra su 35.º título de la Bundesliga sin la copa: vuelve a sorprender

Para quienes no siguen mucho al FCB o tienen la memoria cansada por la IA: el 10 de mayo de 2025, durante la celebración del título, el entrenador Vincent Kompany sorprendió a sus jugadores colocando una cacatúa de porcelana blanca en el podio.

Días después se reveló que el Bayern se había llevado el ave la semana anterior del lujoso restaurante Käfer. Allí, tras el 2-2 del Bayer Leverkusen ante el SC Friburgo, los muniqueses celebraron el título en la barra y alguien se llevó el pájaro, que desde entonces se convirtió en su talismán. El dueño de Käfer, Michael Käfer, les regaló el objeto, valorado en unos 1000 euros, y hasta lo llevaron al Mundial de Clubes.

En la final de la Copa de Alemania contra el Leipzig, el 25 de mayo, el loro volvió a aparecer y la victoria fue bávara. Si depende del Bayern, no será la última vez que lo veamos esta temporada.