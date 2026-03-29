El «extraño» desaire a Harry Kane sorprende a la leyenda de Inglaterra Wayne Rooney, mientras que el delantero del Bayern de Múnich figura como candidato al Balón de Oro

Rooney, que vio cómo Kane le arrebataba el récord de goles con la selección inglesa, parece estar a favor de que el delantero de 32 años sea nombrado el mejor jugador del planeta. El campeón de la Bundesliga ha marcado 48 goles en 40 partidos con el Bayern esta temporada.

Cuenta con un total de 133 goles en 136 partidos con el gigante alemán, y se le está preparando un nuevo contrato en el Allianz Arena, mientras se minimizan los rumores sobre su posible traspaso. Kane no ha dado ninguna señal de que esté buscando un nuevo reto.

Kane está en un club que le permite competir por los grandes títulos tanto en casa como en el extranjero —actualmente persigue la corona de la Liga de Campeones— y está registrando cifras que lo sitúan a la altura de la élite mundial.