El exseleccionador de Portugal admite que su relación con Cristiano Ronaldo se deterioró porque se negó a «renunciar a sus principios»

El exseleccionador afirmó que mantener la autoridad y tomar decisiones independientes era esencial en su cargo, incluso con jugadores famosos. Sobre su etapa al frente de Portugal, Bento admitió que la relación con Ronaldo cambió al final de su mandato.

«Si me preguntas si la relación era la misma que al principio, la respuesta es no», admitió. «Si para mantener una relación tengo que renunciar a mis principios... no. No se trata de terquedad, se trata de convicción. A los entrenadores se les paga para tomar decisiones. Si dejamos que otros tomen decisiones por nosotros, estamos siendo deshonestos con quienes nos pagan; se nos paga para tomar decisiones y no lo hacemos».