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El exseleccionador de Portugal admite que su relación con Cristiano Ronaldo se deterioró porque se negó a «renunciar a sus principios»
Bento reflexiona sobre su tensa relación con Ronaldo
Bento reconoció que su relación con Ronaldo se deterioró durante los cuatro años que dirigió la selección portuguesa (2010-2014). En el programa «Hora Bolas» de Antena 1, el entrenador admitió que la relación cambió con el tiempo debido a su negativa a ceder en sus principios como técnico.
- AFP
Bento explica por qué no está dispuesto a transigir en sus principios
El exseleccionador afirmó que mantener la autoridad y tomar decisiones independientes era esencial en su cargo, incluso con jugadores famosos. Sobre su etapa al frente de Portugal, Bento admitió que la relación con Ronaldo cambió al final de su mandato.
«Si me preguntas si la relación era la misma que al principio, la respuesta es no», admitió. «Si para mantener una relación tengo que renunciar a mis principios... no. No se trata de terquedad, se trata de convicción. A los entrenadores se les paga para tomar decisiones. Si dejamos que otros tomen decisiones por nosotros, estamos siendo deshonestos con quienes nos pagan; se nos paga para tomar decisiones y no lo hacemos».
La autoridad y la jerarquía son el núcleo de la filosofía de Bento.
El exseleccionador de Portugal explicó que, aunque los jugadores pueden cuestionar las decisiones, debe haber límites dentro de la estructura del equipo. Durante su carrera como jugador, nunca se enfrentó a un entrenador por cuestiones de alineación.
«Como jugador, nunca le pregunté a ningún entrenador por qué no jugaba», añadió Bento. «Pero eso no impide que ellos me pregunten y que yo intente explicárselo. Hay límites que los líderes deben marcar sin miedo. Los jugadores deben saber quién manda en el vestuario; si no, todo se acaba».
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Ronaldo aspira a conquistar su primer título de la Liga Profesional de Arabia Saudí
Mientras Bento recordaba hechos de hace más de una década, Ronaldo sigue jugando en el Al Nassr. El equipo lidera la Liga Profesional Saudí con cinco puntos de ventaja sobre el Al Hilal a falta de dos jornadas. Tras la temporada, Ronaldo se centrará en la selección de Portugal para el Mundial 2026. La Selecão integra el Grupo K con República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.