El exseleccionador de Inglaterra y exentrenador del Liverpool regresa por sorpresa a los banquillos con un equipo de la Championship

El director ejecutivo del Robbins, Charlie Boss, hizo hincapié en que esta decisión va más allá de los resultados a corto plazo, y destacó la amplia experiencia de Hodgson en la Premier League y en el ámbito internacional.

«Me gustaría dar las gracias a Gerhard y Bernd por su arduo trabajo durante los últimos nueve meses y les deseamos todo lo mejor», declaró Boss. El nombramiento de Roy va más allá de los resultados de los próximos siete partidos. Durante el resto de la temporada, nos ayudará a establecer los estándares y valores en el club que necesitaremos para tener éxito en el futuro.

«Roy es un entrenador con una gran experiencia que ha triunfado y ganado al más alto nivel. Nos apoyará a mí, a nuestros jugadores y a nuestro cuerpo técnico mientras trabajamos para alcanzar nuestro potencial. Estamos en proceso de nombrar a un director deportivo que tendrá una participación directa en la contratación de un nuevo entrenador jefe permanente».