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El exseleccionador de Alemania, Joachim Löw, desvela la verdad sobre los rumores que le vinculaban con el puesto de seleccionador de Ghana antes del Mundial
- AFP
Ghana busca un sustituto para Addo
La vacante en el banquillo de Ghana se produce tras la salida de Otto Addo, quien fue destituido como seleccionador nacional apenas unas horas después de la derrota por 2-1 ante Alemania a principios de esta semana.
Addo llevaba dos años al frente del equipo, tras haber ejercido como seleccionador interino durante el Mundial de 2022 en Catar. Las Estrellas Negras necesitan urgentemente una mano firme mientras se preparan para una fase de grupos que se presenta complicada en 2026. Ghana ha tenido problemas para encontrar su mejor forma últimamente, tras sufrir una abultada derrota por 5-1 en un amistoso contra Austria y no haber logrado impresionar en sus últimos partidos oficiales.
Low responde a los rumores sobre su posible incorporación a las Black Stars
Recientemente han comenzado a circular rumores que apuntaban a que Löw estaba a punto de hacerse cargo de la selección de Ghana. Según algunas informaciones, Löw estaba a punto de firmar un contrato de corta duración centrado específicamente en el próximo torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.
Sin embargo, Löw se ha apresurado a aclarar su situación y a desmarcarse de un posible nombramiento inmediato. Al ser preguntado sobre las especulaciones, Löw declaró a Sky Sport: «Oficialmente, nadie de Ghana se ha puesto en contacto conmigo».
- AFP
El futuro sigue abierto para el ganador de la Copa del Mundo
A pesar de desmentir los rumores actuales sobre su posible vínculo con ese país de África Occidental, el hombre que llevó a Alemania a la gloria en 2014 no ha cerrado la puerta a un regreso a los banquillos. Tras rechazar varias ofertas tras la Eurocopa 2020, incluido el supuesto interés de Uzbekistán el año pasado, Löw admite que sigue ansioso por encontrar el proyecto adecuado.
«Básicamente, he dicho que no quiero retirarme ahora. Especialmente si hay otra oferta interesante y buenas perspectivas», afirmó Löw.
Además, aclaró su preferencia por el fútbol internacional al afirmar: «Por lo que respecta a mi experiencia, eso también sería lo mejor para mí».
Nos espera un duro camino en el Mundial
Quienquiera que acabe tomando las riendas de Ghana se enfrentará a una tarea titánica en la fase final ampliada de 2026. Las Estrellas Negras han quedado encuadradas en un grupo muy competitivo junto a Inglaterra, Croacia y Panamá. Superar un grupo así requerirá el tipo de perspicacia táctica que Low demostró durante su legendaria etapa al frente de Alemania.
El palmarés de Löw es incuestionable, ya que alcanzó al menos las semifinales en cinco grandes torneos entre 2008 y 2016, incluyendo la victoria en el Mundial de 2014 y la Copa Confederaciones de 2017.