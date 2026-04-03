El exseleccionador de Alemania, Joachim Löw, desvela la verdad sobre los rumores que le vinculaban con el puesto de seleccionador de Ghana antes del Mundial

La vacante en el banquillo de Ghana se produce tras la salida de Otto Addo, quien fue destituido como seleccionador nacional apenas unas horas después de la derrota por 2-1 ante Alemania a principios de esta semana.

Addo llevaba dos años al frente del equipo, tras haber ejercido como seleccionador interino durante el Mundial de 2022 en Catar. Las Estrellas Negras necesitan urgentemente una mano firme mientras se preparan para una fase de grupos que se presenta complicada en 2026. Ghana ha tenido problemas para encontrar su mejor forma últimamente, tras sufrir una abultada derrota por 5-1 en un amistoso contra Austria y no haber logrado impresionar en sus últimos partidos oficiales.