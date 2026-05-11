El exsegundo entrenador del Manchester United critica duramente a Memphis Depay

En 2015, tras brillar en el PSV y ganar la Bota de Oro de la Eredivisie, Memphis llegó al Old Trafford por 34 millones de euros. Se le veía como un diamante en bruto, y todos esperaban ver su impacto en la Premier League.

En su debut marcó siete goles, solo dos en Premier. En enero de 2017, con José Mourinho en el banquillo, fue vendido al Olympique de Lyon, con pérdidas deportivas y económicas para el United.

En Francia recuperó su nivel y volvió a ser letal. Así que en 2021 el Barcelona lo fichó gratis. Semanas después se fue Messi y la presión recayó sobre él. Jugó una temporada en Cataluña, luego pasó año y medio en el Atlético de Madrid y finalmente partió hacia Sudamérica.

Hoy es ídolo en Corinthians gracias a su técnica, sus regates y la fiesta de São Paulo.