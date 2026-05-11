René Meulensteen compara a Memphis Depay con Bruno Fernandes y señala en qué aspectos el exdelantero del Manchester United se queda corto. Meulensteen fue segundo entrenador de Sir Alex Ferguson en Old Trafford.
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El exsegundo entrenador del Manchester United critica duramente a Memphis Depay
En 2015, tras brillar en el PSV y ganar la Bota de Oro de la Eredivisie, Memphis llegó al Old Trafford por 34 millones de euros. Se le veía como un diamante en bruto, y todos esperaban ver su impacto en la Premier League.
En su debut marcó siete goles, solo dos en Premier. En enero de 2017, con José Mourinho en el banquillo, fue vendido al Olympique de Lyon, con pérdidas deportivas y económicas para el United.
En Francia recuperó su nivel y volvió a ser letal. Así que en 2021 el Barcelona lo fichó gratis. Semanas después se fue Messi y la presión recayó sobre él. Jugó una temporada en Cataluña, luego pasó año y medio en el Atlético de Madrid y finalmente partió hacia Sudamérica.
Hoy es ídolo en Corinthians gracias a su técnica, sus regates y la fiesta de São Paulo.
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¿Debería haber logrado más a lo largo de su carrera, sobre todo en un club de primera línea en Europa? Al preguntárselo al exentrenador adjunto del United, Meulensteen, el holandés respondió en exclusiva a GOAL: «Sí, lo creo. Pero tampoco me sorprende mucho que no lo haya hecho. No creo que tenga esa mentalidad de acero como Bruno Fernandes. La voluntad de rendir en cada entrenamiento, en cada partido. No creo que Memphis la tenga».
«Su rendimiento siempre ha sido irregular: a veces está bien y luego vuelve a fallar. En clubes como el Manchester United hay que darlo todo en cada partido», añadió el exayudante de Ferguson.
Mourinho, que acabó con la pesadilla de Memphis en el Manchester United, ya explicó por qué el talentoso delantero fracasó bajo su mando: «Leí que Wayne Rooney dijo que Memphis fue a un partido de reservas para jugar con los jóvenes y llegó en un gran Rolls Royce con un sombrero de vaquero. Eso era típico de Memphis».
«Un tipo simpático, de verdad», añadió de inmediato el entrenador del Benfica. «Un buen profesional. La gente puede mirarlo y pensar que es otro fiestero».
A veces se marchan demasiado pronto a los clubes más grandes, donde aún no están preparados para lidiar con la competencia interna y entender que no siempre pueden jugar. Se rodean de jugadores fantásticos que compiten por el mismo puesto y, a veces, pierden el sentido de la realidad y actúan de forma infantil, que es lo que acabó pasando», reflexiona Mourinho sobre su colaboración con Memphis.
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Memphis ya no se deja afectar por sus críticos. Solo quiere disfrutar en el campo junto a su excompañero en el United, Jesse Lingard, y divertir a la afición que paga por verlo jugar.
A pesar de todo, ha jugado en varios grandes clubes y, al final de su carrera, aspira a volver a un Mundial.