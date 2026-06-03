En una rueda de prensa previa al Mundial organizada por The Sun, el exdefensa del Manchester City y del Tottenham se mostró sorprendido por la ausencia en la lista de 2026 de Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) y de Luke Shaw y Harry Maguire (Manchester United).

Además, admitió que le preocupa la defensa, ya que algunos de los convocados no están en su mejor momento o sufren lesiones: «Hay muchos que quizá no han jugado bien o tienen problemas físicos; ¿podemos confiar en ellos durante todo el torneo? Ahí es donde tengo dudas, pero yo no soy el seleccionador».