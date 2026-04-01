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El exjugador del Manchester United marca un gol espectacular en el minuto 100 y clasifica a la República Democrática del Congo para su primer Mundial desde 1974
Tuanzebe pone fin a medio siglo de sufrimiento
La República Democrática del Congo se aseguró su plaza en Norteamérica tras una agotadora fase de clasificación de 13 partidos que culminó con una tensa final de la repesca intercontinental en México, que ganó por 1-0 tras la prórroga. En el minuto 100, Tuanzebe, del Burnley, se erigió en héroe inesperado al rematar a puerta tras un córner y acabar finalmente con la persistente resistencia de Jamaica. El resultado supone un logro monumental para el seleccionador Sebastien Desabre, cuyo equipo también logró superar a potencias africanas como Camerún y Nigeria para alcanzar el torneo.
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Los sueños se hicieron realidad
Para Tuanzebe, que pasó 17 años en Old Trafford como jugador de las categorías inferiores y del primer equipo, el gol supuso la culminación de su carrera internacional hasta la fecha. El jugador de 28 años se mostró visiblemente emocionado tras el pitido final, al recordar el camino recorrido desde que era una joven promesa hasta convertirse en un icono nacional. Declaró a los periodistas: «Marcar el gol de la victoria para el país es lo que, de niño, uno sueña. A mí me ha pasado y estoy muy feliz. Estoy muy orgulloso de lo que he podido hacer por mi país».
Una plantilla repleta de figuras de renombre
La clasificación de los Leopardos no es fruto de la casualidad, ya que Desabre ha reunido una plantilla muy competitiva en la que figuran cinco jugadores que actualmente militan en la Premier League, entre ellos Yoane Wissa y Aaron Wan-Bissaka. Esta versión moderna del equipo contrasta radicalmente con la selección de 1974, entonces conocida como Zaire, que quedó eliminada del Mundial sin marcar ni un solo gol. El capitán Chancel Mbemba sigue centrado en el gran reto que supone enfrentarse a potencias mundiales consolidadas.
El defensa del Lille declaró: «Vamos a disfrutar de la clasificación, pero seguiremos trabajando. Sabemos que nos enfrentaremos a las mejores selecciones, que participan en el Mundial cada cuatro años. Mantendremos la humildad, los pies en el suelo y seguiremos trabajando. No será fácil, pero lo daremos todo para que nuestros seguidores y nuestro pueblo se sientan orgullosos».
- AFP
Nos espera un Grupo K que da miedo
La República Democrática del Congo se estrena en un complicado Grupo K del Mundial, junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia, con un posible enfrentamiento en octavos de final contra Inglaterra en el horizonte. El equipo goza de un excelente estado de forma tras imponerse a Jamaica, pero ahora debe pasar de ser un equipo modesto en la repesca a convertirse en un competidor de pleno derecho en el torneo. Mantener la forma física de estrellas clave que juegan en Inglaterra, como Tuanzebe y Wissa, durante los últimos meses de la temporada nacional será fundamental antes de partir hacia Norteamérica.