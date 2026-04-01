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El exjugador del Inter se pronuncia sobre la «verdaderamente extraña» disputa de Romelu Lukaku con el Nápoles y pide «comprensión» ante los problemas psicológicos del delantero
Ranocchia, sorprendido por la ausencia de Lukaku
La relación entre Lukaku y el Nápoles llegó a un punto crítico durante el parón internacional de marzo. A pesar de retirarse de la selección belga, el jugador de 32 años no regresó a Italia como se esperaba, y optó por quedarse en Amberes. Según se informa, el exdelantero del Chelsea y del Inter se sometió a un tratamiento de rehabilitación en una clínica especializada, un hecho que provocó una gran tensión con su club.
Ranocchia, que compartió vestuario con el belga en San Siro, ha expresado su desconcierto ante la actual falta de comunicación. En declaraciones a Radio Kiss Kiss, afirmó: «Una noticia extraña, realmente extraña. Ahora, no lo sé; también tenemos que entender las diversas razones, dado que él lo ha explicado un poco», destacando el carácter insólito del conflicto.
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Posibles dificultades psicológicas para el belga
La temporada 2025-26 de Lukaku ha sido, hasta ahora, una auténtica pesadilla: el delantero solo ha disputado 64 minutos en siete partidos y solo ha marcado un único gol. Aunque gran parte de la reacción externa se ha centrado en su falta de disciplina, Ranocchia cree que pueden haber factores psicológicos subyacentes en juego. La dificultad de Lukaku para recuperar el ritmo de juego —la razón principal por la que se perdió los amistosos de Bélgica contra Estados Unidos y México— sugiere que la carga de estos contratiempos físicos está afectando a su bienestar mental.
«Sin duda es un jugador importante, siempre se ha sentido importante, y quizá, tras una lesión que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante tanto tiempo, también ha sufrido un poco a nivel mental», explicó Ranocchia. Instó a los observadores a tener en cuenta el impacto psicológico de las lesiones de larga duración, sugiriendo que el comportamiento actual del delantero podría ser consecuencia de la frustración y la falta de ritmo sobre el terreno de juego.
La ruptura de la relación con el entrenador
Uno de los aspectos más sorprendentes de esta historia es la aparente ruptura que ha provocado entre Lukaku y su cuerpo técnico. A lo largo de su carrera, el jugador de 32 años suele rendir al máximo bajo la dirección de entrenadores que le brindan todo su apoyo emocional, y se consideraba que su relación con el actual cuerpo técnico del Nápoles era sólida. Ranocchia señaló que este historial de lealtad hace que la actual insubordinación resulte aún más difícil de asimilar para quienes forman parte del mundo del fútbol.
«Ahora tenemos que entender realmente qué ha pasado. Hay que analizar el hecho de que siempre ha tenido una excelente relación con el entrenador, así que lo ocurrido me ha sorprendido un poco», añadió el exdefensa.
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La directiva del Nápoles se plantea emprender acciones legales
Mientras Ranocchia pide empatía, el ambiente en la directiva del Nápoles es mucho menos conciliador. En un comunicado oficial, el club ha afirmado que tiene «el derecho a tomar las medidas disciplinarias oportunas y a decidir si el jugador seguirá en el equipo» debido a su negativa a regresar.
El propio Lukaku respondió a las frustraciones del club diciendo: «Nunca podría darle la espalda al Nápoles, nunca. No hay nada que desee más que jugar y hacer que mi equipo gane, pero ahora mismo tengo que asegurarme de estar al 100 % físicamente, porque últimamente no lo estaba y eso también me pesaba mentalmente».