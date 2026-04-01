El exjugador del Inter se pronuncia sobre la «verdaderamente extraña» disputa de Romelu Lukaku con el Nápoles y pide «comprensión» ante los problemas psicológicos del delantero

La relación entre Lukaku y el Nápoles llegó a un punto crítico durante el parón internacional de marzo. A pesar de retirarse de la selección belga, el jugador de 32 años no regresó a Italia como se esperaba, y optó por quedarse en Amberes. Según se informa, el exdelantero del Chelsea y del Inter se sometió a un tratamiento de rehabilitación en una clínica especializada, un hecho que provocó una gran tensión con su club.

Ranocchia, que compartió vestuario con el belga en San Siro, ha expresado su desconcierto ante la actual falta de comunicación. En declaraciones a Radio Kiss Kiss, afirmó: «Una noticia extraña, realmente extraña. Ahora, no lo sé; también tenemos que entender las diversas razones, dado que él lo ha explicado un poco», destacando el carácter insólito del conflicto.