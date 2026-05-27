El exjugador del Chelsea y de Brasil negocia para ser entrenador del Bayer Leverkusen

El Leverkusen negocia con Luis para iniciar una nueva era. Sky Sport asegura que el técnico de 40 años es la opción preferida de la directiva, aunque el club mantiene una lista de alternativas por si falla el acuerdo.

Mientras tanto, el club negocia la salida de Hjulmand, quien no cumplió las expectativas tras reemplazar a Erik ten Hag. Aunque su contrato vence en 2027, la directiva lo dejará marchar en cuanto se confirme al sucesor.