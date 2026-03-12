Getty Images Sport
El exjugador del Chelsea revela que jugó una final europea con la mitad de la cara paralizada
Un diagnóstico impactante antes de Estocolmo
La final de la Recopa de Europa de 1998 sigue siendo una de las noches más legendarias en la historia del Chelsea, pero para Duberry, la victoria por 1-0 sobre el Stuttgart fue una batalla personal contra una aterradora discapacidad física. El defensa ha revelado que pasó los días previos al partido, y los 90 minutos completos en Suecia, lidiando con un diagnóstico de parálisis de Bell.
Esta afección, que provoca debilidad o parálisis repentina en los músculos faciales, apareció solo dos semanas antes del gran evento. Mientras los Blues se preparaban para el partido más importante de la temporada, Duberry se vio obligado a aceptar un diagnóstico que amenazaba con dejarlo fuera de juego en el momento álgido de su carrera.
Duberry revela sus dificultades
En el podcast SACKED!, Duberry dijo: «El que más destaca para mí, porque es la base de toda mi resiliencia y de quién era, [es la Recopa de Europa]. Sufrí, no mucha gente lo sabe, no cuento la historia».
«No era como ahora, donde todo es noticia, pero el partido más importante de mi vida en ese momento, como mencionaste, fue la Recopa de Europa. Tenía 20 o 21 años, y dos semanas antes sufrí una parálisis de Bell. La gente se preguntará: "¿Qué es la parálisis de Bell?". En esencia, es un mini derrame cerebral en un lado de la cara. Simplemente se colapsa. Alguien me dice: "Mírate la cara". Y yo respondo: "Sí, mírate tú la cara". Bromeando un poco. Y me dicen: "No, en serio, Dubes, ve a mirarte la cara". Voy al baño, me miro la cara y no puedo moverla. Parezco Sloth en Los Goonies, si te imaginas una versión negra de ese personaje.
«Yo digo: "Dios mío". Llamo a mi fisioterapeuta para que vea al médico del club en el Chelsea, me subo al coche y todos los chicos bromean un poco mientras salimos. Vamos, conduciendo durante el trayecto, y yo me miro en el espejo y no puedo mover la cara. Veo al médico y me dice que tengo parálisis de Bell. ¿Qué es la parálisis de Bell? No sé qué es la parálisis de Bell. Bueno, ¿cuánto tiempo la tendrás, porque creo que tenemos una final de copa? Acabamos de ganar al Middlesbrough en la Copa de la Liga. Puede ser dos semanas, dos meses, dos años».
Superar el obstáculo mental
A pesar de la incertidumbre, Duberry convenció al entrenador Gianluca Vialli de que estaba en condiciones de jugar, decidido a no defraudar a sus compañeros. Se concentró en mantener la concentración, temiendo que cualquier bajón en su rendimiento se atribuyera a su estado físico y no a la intensidad del partido.
«En mi cabeza pensaba: "No dejes que esto te perturbe". Siempre fui el joven que pensaba: "No debo ser el eslabón débil". Tenía a mi alrededor a jugadores internacionales y pensaba: "Esto no puede afectarme". Por suerte, el mago Gianfranco Zola marcó el gol de la victoria y ganamos. Siempre recuerdo las celebraciones, siempre uso esa imagen cuando doy algunas de mis charlas», añadió.
«Y le digo a la gente: "¿Qué ves en esa foto?". Y me responden: "Celebraciones, gloria". Y yo digo: "Resiliencia". Porque en las fotos, si ves mi cara allí, cualquiera que lo haya tenido lo entiende enseguida, y simplemente dice "resiliencia" porque yo tenía parálisis de Bell. Ese es uno de mis mayores logros, obstáculos, cosas que he superado en mi vida. Tener parálisis de Bell y jugar una final de copa importante y ganar es lo más grande para mí».
Un legado de pura resiliencia
Duberry acabó dejando el Chelsea en 1999. Posteriormente, jugó en el Leeds United, el Stoke City, el Reading, el Wycombe, el St. Johnstone y el Oxford United, antes de retirarse definitivamente en 2013. Durante su etapa en el Chelsea, disputó 115 partidos, marcó tres goles y dio tres asistencias.
