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El exjugador de la selección inglesa Jonjo Shelvey se retira y asume de inmediato su primer cargo como entrenador
Shelvey entra en el banquillo
El jugador, de 34 años, se retira del fútbol profesional para convertirse en entrenador del Arabian Falcons, de Dubái. Ya conoce el club, pues juega allí desde septiembre bajo la dirección del copropietario y exjugador del Crystal Palace, Jason Puncheon. Su objetivo es lograr el ascenso, y su debut como técnico se grabará para una película durante los últimos cinco partidos de la temporada.
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Aspiraciones de llegar a lo más alto
El exinternacional inglés ve este cargo como el primer paso hacia el entrenamiento de élite. Asegura que el entorno único de los Emiratos Árabes Unidos le brinda la plataforma ideal para mostrar su visión táctica y liderazgo, lejos de la presión mediática europea. Sobre su primera experiencia como entrenador jefe y sus metas, Shelvey concluye: «Mi ambición es llegar a lo más alto en el fútbol y este proyecto me permite demostrar mi valía».
La vida lejos de Inglaterra
Shelvey, que ya jugó más de 400 partidos con Newcastle, Swansea City, Nottingham Forest y Burnley, se retira y se queda en Oriente Medio para buscar estabilidad y crecer profesionalmente lejos del Reino Unido.
Al dejar el fútbol inglés este año, declaró a la BBC: «No quiero que mis hijos crezcan en Inglaterra. Hemos tenido suerte en la zona donde vivíamos, pero, en mi opinión, en mi lugar de origen no se puede tener una vida tranquila».
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Batalla por el ascenso en Dubái
Shelvey afronta una prueba inmediata de su valía al capear una recta final de temporada bajo alta presión. Los Arabian Falcons aspiran a ascender en la pirámide futbolística de los Emiratos Árabes Unidos, y el nuevo entrenador debe inculcar rápido una mentalidad ganadora para llevar al club a la segunda división. Con las cámaras del documental siguiendo cada paso, el excentrocampista debe demostrar que sabe gestionar el salto del terreno de juego a la banda.