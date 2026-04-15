El exjugador de la selección inglesa Jonjo Shelvey se retira y asume de inmediato su primer cargo como entrenador

Shelvey, que ya jugó más de 400 partidos con Newcastle, Swansea City, Nottingham Forest y Burnley, se retira y se queda en Oriente Medio para buscar estabilidad y crecer profesionalmente lejos del Reino Unido.

Al dejar el fútbol inglés este año, declaró a la BBC: «No quiero que mis hijos crezcan en Inglaterra. Hemos tenido suerte en la zona donde vivíamos, pero, en mi opinión, en mi lugar de origen no se puede tener una vida tranquila».