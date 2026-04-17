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El exjugador de Chelsea y Arsenal afirma que los clubes ingleses le «desanimaron» a ser entrenador antes de debutar en la segunda división italiana
Cole toma las riendas en Italia
La exestrella del Chelsea y el Arsenal dio un «salto de fe» al aceptar el banquillo del Cesena de la segunda división italiana tras casi siete años como asistente. A pesar de su extenso currículum como entrenador en el Chelsea, el Everton y la selección inglesa sub-21, Cole se topaba una y otra vez con el argumento de la «falta de experiencia» en su país natal. Su fichaje por el club de Emilia-Romaña supone un paso poco habitual para un técnico inglés en el fútbol italiano, donde ya jugó como futbolista en la Roma.
- AFP
Frustración con el sistema inglés
Cole criticó la lógica circular de los clubes ingleses: piden experiencia, pero no dan oportunidades para conseguirla. Se mostró orgulloso de ser un entrenador inglés de raza negra trabajando en el extranjero y prometió imponer un estilo de juego de alta intensidad en su nuevo club.
Sobre las barreras que enfrentó antes de saltar a la Serie B, Cole declaró a la BBC: «Algunos clubes ingleses me decían “no tienes experiencia”, pero ¿cómo la adquiero si no me dan la oportunidad?
Para un segundo entrenador es una batalla de seis o siete años; tienes que dar el salto de fe y el club también. No creo que haya muchos entrenadores ingleses negros en Italia, así que es un gran salto por su parte y estoy orgulloso de estar aquí. Es un lugar fantástico para empezar. Me alegro de haber vuelto. Vamos a hacer algo diferente, algo especial».
Forjar una identidad única
Mientras compañeros de su generación como Frank Lampard asumían rápido cargos de máxima responsabilidad, Cole optó por sentar bases sólidas para estar preparado. Admitió influencias como Thierry Henry y Carlo Ancelotti, pero buscó su propia identidad.
Al hablar de sus ambiciones a largo plazo y de su deseo de demostrar su valía con trabajo duro, Cole afirmó: «Frank Lampard era mejor y más rápido que yo tras retirarnos. La gente nos compara y pregunta por qué no acepté un puesto. No estaba preparado; así de simple. Quería sentar las bases y estar listo para esta oportunidad».
No seré un José Mourinho: no tengo su estatura ni sus logros. Carlo Ancelotti es tranquilo y exitoso, así que tampoco puedo imitarlo. No seré un Rafa Benítez. Tengo que tomar pequeñas cosas de ellos, ser yo mismo y confiar en mi proceso, y centrarme en el Cesena. Quiero trabajar y, con suerte, algún día, poder ganar un trofeo».
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Nos espera el partido contra el Palermo
Cole afronta un gran reto táctico este sábado: llevar al Cesena a vencer al Palermo en un duelo clave de la Serie B. El equipo, octavo con 44 puntos en 34 jornadas, sigue en carrera hacia la ronda preliminar de los play-offs de ascenso. El nuevo técnico ha implantado un estilo más flexible y de posesión para acabar con la mala racha a domicilio y mantener el impulso hacia el regreso a la máxima categoría.