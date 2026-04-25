El exentrenador del Tottenham, Ange Postecoglou, consigue un nuevo trabajo en el fútbol y visita Anfield para su primer gran reto

Postecoglou ha vuelto al primer plano del fútbol como observador técnico de la UEFA. El exentrenador del Tottenham y el Nottingham Forest, alejado de los banquillos desde finales de 2025, asume un cargo analítico de alto nivel para ayudar al organismo rector del fútbol europeo a identificar tendencias tácticas modernas.

Comenzó sus funciones en enero de 2026, junto a expertos como Southgate, Roberto Martínez y Solskjaer, y desde la grada seguirá de cerca la Liga de Campeones y otras competiciones de élite.