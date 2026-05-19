El exentrenador del Real Madrid elogia a Kylian Mbappé por «mantenerse firme» ante las intensas críticas

En un club como el Real Madrid, cualquier asunto cotidiano se magnifica bajo un foco implacable, sobre todo cuando no se cumplen las expectativas. Al defender los viajes del delantero durante su reciente recuperación, Camacho sugirió que las críticas externas han desbordado la situación.

Camacho añadió: «Cuando se habla de jugadores de tan alto nivel, las cosas se descontrolan. Si salió, es porque se le dio permiso. En estos casos de lesión, los jugadores deben cumplir horarios estrictos, y estoy seguro de que Mbappé hizo lo necesario para cuidarse».