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El exentrenador del Real Madrid afirma que Kylian Mbappé sufre «maltrato» y lo llama «el mejor del mundo»
Mbappé sigue siendo el mejor del mundo
Kylian Mbappé está en el ojo del huracán tras su adaptación en el Real Madrid, pero Jorge Valdano defiende su clase. Pese a las críticas en España, el exentrenador destaca sus logros internacionales.
En declaraciones a Movistar, respondió a los escépticos: «Ha ganado un Mundial y fue subcampeón en otro, marcando tres goles en la final. No es un farsante, quizás es el mejor jugador del mundo ahora».
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Salvar al francés de los insultos
El debate sobre Mbappé crece: el PSG avanza en la Liga de Campeones sin él, mientras el Real Madrid vive una temporada irregular. Valdano asegura que se le culpa en exceso por los problemas del equipo y por la distinta fortuna de sus clubes.
Valdano llegó a calificar este escrutinio como una forma de maltrato, dada su producción goleadora en la capital española. «Echarle toda la responsabilidad de lo bueno que le pasa al París Saint-Germain y de lo malo que le pasa al Real Madrid a este hombre, que es el máximo goleador del campeonato, me parece un abuso», añadió.
El apoyo constante del Madrid a Mbappé
Antes, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, defendió con fuerza al francés y lo llamó «el mejor jugador» del equipo pese a una temporada convulsa en el Bernabéu. Pérez, que atribuyó el fracaso de los blancos a un calendario extenuante y no a su fichaje estrella, habló de los efectos de un curso sin títulos.
Pese a quedar segundos tras el Barcelona y caer en cuartos de la Champions, Pérez rechazó culpar a Mbappé: «Es el mejor jugador del Madrid ahora mismo», dijo a La Sexta.
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Brillando pese a la sequía de títulos
Aunque el Real Madrid acabó la temporada sin títulos, Mbappé se llevó el Trofeo Pichichi 2025-26 tras marcar en la victoria 4-2 sobre el Athletic en la última jornada. Su tanto le elevó a 25 goles en Liga, por delante de Vedat Muriqi, del Mallorca, que acabó con 23.
Además, lideró La Liga en tiros totales con 63, lo que destaca su peso ofensivo durante la temporada. Es el primer madridista que lo consigue en años consecutivos desde Cristiano Ronaldo (2014 y 2015).