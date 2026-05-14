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El exentrenador del Leeds afirma que Sir Alex Ferguson lo recomendó como sucesor en el Manchester United
La recomendación de una leyenda
O'Leary fue uno de los entrenadores jóvenes más valorados de la Premier League a principios de siglo, tras llevar al Leeds United a las semifinales de la Liga de Campeones. Su labor en Elland Road llamó la atención de Ferguson, que buscaba un sucesor de peso cuando planeaba jubilarse hace 25 años.
En el programa «Stick to Football» de The Overlap, O'Leary, de 68 años, confirmó que su nombre figuraba en la lista de candidatos para dirigir a los Red Devils. «Michael Kennedy [mi abogado] lo hizo, sí, al respecto», dijo O'Leary cuando se le preguntó si el United se había puesto en contacto con él. «Alex había recomendado a unas tres personas o algo así. Nunca pasó de ahí. Yo era uno de los elegidos, sí».
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El famoso cambio de opinión de Ferguson sobre su retirada
O'Leary era candidato, pero Ferguson cambió de idea y se quedó en el banquillo hasta 2013, cuando ganó su decimotercer título de la Premier.
O'Leary, despedido por el Leeds en 2002 tras sus hazañas europeas y el posterior deterioro financiero del club, sigue siendo una pieza clave en la rivalidad de las Rosas.
Consejos para Michael Carrick
La charla derivó de forma natural hacia la situación actual del United, donde el entrenador interino Michael Carrick está causando una gran impresión. O'Leary comparó la situación de Carrick con su propio ascenso en el Leeds United, donde fue segundo de George Graham, luego interino y finalmente entrenador permanente. Basado en esa experiencia, advirtió sobre la inmensa responsabilidad del cargo una vez que se deja de ser interino.
O'Leary sentenció: «No creo que fueran a darle el puesto a Michael; pensaban que vendría, haría el trabajo y luego buscarían a otro, pero ahora todo ha cambiado».
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La realidad del banquillo de Old Trafford
El exentrenador del Leeds advirtió que dirigir un club como el United exige una determinación muy superior a la necesaria para un cargo interino. O'Leary añadió que las exigencias diarias y el implacable calendario de competiciones europeas y nacionales pueden desbordar incluso a los candidatos mejor preparados.
«Diría a Michael que, aunque crea estar preparado para dirigir al United, cuando lo consigues y te lo comunican, y luego debes jugar entre semana y tomar tantas decisiones, la realidad es mucho mayor. El United es uno de los pocos clubes realmente enormes», concluyó O'Leary.