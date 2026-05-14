El exentrenador del Leeds afirma que Sir Alex Ferguson lo recomendó como sucesor en el Manchester United

O'Leary fue uno de los entrenadores jóvenes más valorados de la Premier League a principios de siglo, tras llevar al Leeds United a las semifinales de la Liga de Campeones. Su labor en Elland Road llamó la atención de Ferguson, que buscaba un sucesor de peso cuando planeaba jubilarse hace 25 años.

En el programa «Stick to Football» de The Overlap, O'Leary, de 68 años, confirmó que su nombre figuraba en la lista de candidatos para dirigir a los Red Devils. «Michael Kennedy [mi abogado] lo hizo, sí, al respecto», dijo O'Leary cuando se le preguntó si el United se había puesto en contacto con él. «Alex había recomendado a unas tres personas o algo así. Nunca pasó de ahí. Yo era uno de los elegidos, sí».