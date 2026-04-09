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Khaled Mahmoud

Traducido por

El exdirector de la Juventus explica el «problema» que supuso para el club el fichaje de Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
Juventus
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1ª División
M. Sarri
M. Allegri

El exdirector deportivo de la Juventus, Fabio Paratici, reconoce que el fichaje de Cristiano Ronaldo generó un “problema” inesperado en la plantilla por su gran eficacia. Aunque el portugués llegó para llevar al equipo a la gloria en la Liga de Campeones, su llegada precedió un periodo de gran inestabilidad financiera e institucional para los bianconeri.

  • La obsesión por la Liga de Campeones

    En 2018 la Juventus sorprendió al mundo al fichar a Ronaldo, procedente del Real Madrid, por más de 100 millones de euros. Entonces los bianconeri llevaban una década dominando la Serie A y habían alcanzado dos finales de la Liga de Campeones en los cinco años anteriores. Su llegada, pensada para completar el rompecabezas europeo, coincidió con un periodo de declive e inestabilidad financiera del club.

    Al reflexionar sobre la llegada de Ronaldo, Paratici afirmó al Corriere della Sera: «Fue precioso para la Juve y fundamental para todos, como lo fue Mourinho en la Roma. Un campeonato necesita grandes jugadores. Todos queríamos la Champions y pudimos ganarla el primer año; aún me pesa la eliminación contra el Ajax». A pesar de la fuerte inversión, la Juve no pasó de cuartos en los tres años de Ronaldo.

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    El «problema» de marcar goles con demasiada frecuencia

    Aunque Ronaldo marcó 101 goles en 134 partidos, Paratici cree que esa fiabilidad generó una falsa sensación de comodidad en sus compañeros. En vez de motivar al equipo a más, su presencia permitió que otros, ya con muchos títulos, bajaran el ritmo.

    Paratici lo resumió así: «El problema era que, al marcar un gol por partido, Cristiano se lo ponía demasiado fácil a sus compañeros, que ya habían ganado tanto. Por eso cambiamos de entrenador, para intentar dar un giro».

  • La relación con Allegri y Sarri

    Durante la etapa de Ronaldo en la Juve, circularon rumores sobre su relación con Massimiliano Allegri y Maurizio Sarri. Paratici los desmintió: elogió las dotes de gestión de Allegri y defendió a Sarri, con quien el club ganó su último Scudetto antes de perder el dominio del fútbol italiano.

    Sobre los técnicos, Paratici afirmó: «Allegri es el más inteligente; su capacidad para conectar con los jugadores marca la diferencia. Sarri tuvo dificultades al principio por su rigidez táctica, pero luego se adaptó y también ganó el Scudetto; muchos lo olvidan».

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    Las consecuencias económicas

    El fichaje de Ronaldo no fue el único motivo de los problemas legales y financieros que luego llevaron a la deducción de puntos y a la renuncia de la directiva, pero su enorme contrato fue insostenible. La pandemia de COVID-19 empeoró la situación, dejando a la «Vieja Señora» con una masa salarial que impedía reconstruir el equipo de apoyo a su estrella. Ronaldo dejó la Juve en verano de 2021 para volver al Manchester United y ahora juega en el Al-Nassr de Arabia Saudí.


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