En abril de 2023, los entonces responsables del Bayern viajaron a Londres y se reunieron con la familia de Kane. «Tiene una familia estupenda, su padre y su hermano son muy simpáticos, mantuvimos buenas conversaciones», reveló Salihamidzic. El propio Salihamidzic, de 49 años, fue despedido a finales de mayo de 2023, por lo que no vivió los últimos esfuerzos para fichar al jugador.

«Luego los chicos (sus sucesores, nota del editor) siguieron adelante con ello. Por supuesto, no fue fácil sacar a Harry Kane de Londres, pero el FC Bayern tiene el poder y lo ha conseguido», comentó Salihamidzic. El traspaso ha merecido la pena a pesar de la enorme suma pagada; en estos tres años, Kane ya ha marcado 146 goles para el campeón alemán.

«Cuando tiene el arco libre, casi siempre es gol. Es muy peligroso. No hay otro delantero en Europa que esté tan en forma o que lleve años jugando a un nivel tan alto y constante. Por eso es candidato al Balón de Oro», elogió Salihamidzic al jugador de 32 años.

Su contrato vence en 2027 y ambos desean prorrogarlo, pues Kane se siente cómodo en Múnich con su familia. Tras su hat-trick en la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart (3-0) el sábado, Kane advirtió que su renovación no está garantizada: «En este momento de mi carrera, quiero aprovechar al máximo el contrato. Será uno de los últimos que firme como jugador», aclaró.