El exdelantero del PSG y del Celtic explica la elegante razón por la que rechazó la oportunidad de jugar en el Mundial

En un mundo donde muchos jugadores cambian de selección para asegurarse un lugar en los grandes torneos, Edouard ha tomado un camino diferente. El delantero del Lens, quien ganó cuatro títulos de la Premiership escocesa con el Celtic, recibió una oferta de Haití para liderar su delantera en la Copa América de este verano en Estados Unidos.

Aunque era elegible para la selección caribeña, consideró injusto aceptar la oferta y quitarle el lugar a quienes se habían clasificado. El delantero, que representó a Francia en categorías inferiores, explicó: «No me parecía legítimo jugar este Mundial; los jugadores lucharon para clasificarse y yo no podía aparecer en el último momento para aprovecharme. Si voy a jugarlo, debo ganármelo».