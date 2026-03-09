Getty Images Sport
Traducido por
El exdelantero del Chelsea y del Inter Hernán Crespo, despedido por el Sao Paulo por «falta de armonía» a pesar de su buen comienzo en el Campeonato Brasileño
Sorprendente despido en Sao Paulo
Los informes sugieren que la decisión no se basó únicamente en cálculos matemáticos, sino más bien en un deterioro del ambiente entre bastidores. Según ESPN, la falta de armonía entre el entrenador argentino y la plantilla fue un factor determinante en su destitución. Además, al parecer, la directiva consideraba que el desarrollo táctico del equipo se había estancado, al no ver la evolución prevista en su estilo de juego en los últimos meses.
- Getty Images Sport
Segundo hechizo mixto para el argentino
La segunda etapa de Crespo al frente del MorumBIS comenzó en julio de 2025, cuando regresó para estabilizar el barco tras la marcha de Luis Zubeldia. Aunque el año pasado logró alejar al club de una posible batalla por el descenso, su suerte en las competiciones eliminatorias fue mucho menos impresionante. Las decepcionantes eliminaciones en la Copa do Brasil ante el Athletico-PR, de segunda división, y en la Libertadores a manos del LDU Quito empañaron finalmente su mandato.
A pesar de estos reveses continentales, la temporada 2026 de la Brasileirao había comenzado con grandes promesas. El Tricolor había sumado 10 puntos de 12 posibles, una racha que normalmente garantiza una gran seguridad laboral al entrenador. Sin embargo, las fricciones internas resultaron demasiado grandes como para ignorarlas, lo que llevó al club a buscar un nuevo líder una semana después de su derrota por 2-1 ante el Palmeiras.
El comunicado oficial del club confirma la salida.
El gigante brasileño confirmó la noticia mediante un comunicado oficial, en el que se indicaba que todo el cuerpo técnico seguiría a Crespo fuera del club. El club señaló: «El São Paulo Futebol Clube decidió este lunes (09) anunciar la salida del entrenador Hernán Crespo. Los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el entrenador de porteros Gustavo Nepote también abandonan el club».
El comunicado continuaba reflexionando sobre sus contribuciones históricas y las estadísticas de su etapa más reciente, añadiendo: «Campeón paulista en 2021, Crespo comenzó su segunda etapa en Morumbi en julio de 2025. Desde entonces, ha dirigido al equipo en 46 partidos, acumulando 21 victorias, siete empates y 18 derrotas. El São Paulo desea a Hernán Crespo y a su cuerpo técnico mucho éxito en la continuación de sus carreras».
- AFP
El legado y la búsqueda de un sucesor
Crespo se marcha con un legado total de 99 partidos en dos etapas diferentes, con 45 victorias, 26 empates y 28 derrotas. Su mayor logro sigue siendo el título del Campeonato Paulista de 2021, que puso fin a la larga sequía de trofeos del club con una victoria sobre el Palmeiras de Abel Ferreira. Sin embargo, los recientes fracasos en la misma competición estatal, incluida la derrota en semifinales ante sus rivales a principios de este año, aumentaron la presión.
Por ahora, el Sao Paulo no tiene ningún sucesor inmediato, y la directiva ha comenzado una búsqueda activa en el mercado mientras el equipo se prepara para el próximo enfrentamiento contra el Chapecoense.
Anuncios