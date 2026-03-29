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El exdelantero de la selección inglesa y del Tottenham, Jermain Defoe, asume su primer cargo como entrenador principal
Defoe se pone al frente del equipo
Este técnico de 43 años se pone al frente de un Woking que busca estabilizarse tras un periodo de transición. Aunque la antigua estrella de la Premier League ha ocupado diversos puestos como entrenador desde que se retiró como jugador, este fichaje supone su primer cargo permanente como responsable técnico.
Anteriormente formó parte del cuerpo técnico interino del Rangers y dedicó tiempo a desarrollar jóvenes talentos en la cantera del Tottenham Hotspur.
En un comunicado oficial publicado por el club, el legendario goleador expresó su entusiasmo por el fichaje. «El Woking es un club histórico con un enorme potencial, y estoy encantado de formar parte de este emocionante proyecto. Estoy deseando empezar», declaró Defoe.
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Establecer una nueva filosofía
El equipo de la National League se decantó por Defoe tras un riguroso proceso de entrevistas destinado a encontrar un líder capaz de implantar un estilo de fútbol moderno. El presidente del club, Todd Johnson, explicó que la visión del juego del exdelantero destacó entre las de los demás candidatos.
Johnson declaró: «Los logros de Jermain como jugador hablan por sí solos, pero lo que más nos llamó la atención durante el proceso fue su visión del juego, su forma de impulsar los estándares y su enfoque del liderazgo y el desarrollo de los jugadores. Tenemos un plan claro sobre hacia dónde queremos ir como club, y creemos que Jermain es la persona adecuada para construir sobre los sólidos cimientos ya existentes y ayudarnos a avanzar en la siguiente fase de ese viaje».
El personal de apoyo y el éxito provisional
Defoe no estará solo en su nueva aventura, ya que el club le ha proporcionado un mano derecha con gran experiencia. El exentrenador del Fulham y del Halifax, Paul Bracewell, se une al cuerpo técnico como asistente, aportando al banquillo un amplio conocimiento de la Football League. El club también ha confirmado que los entrenadores interinos Craig Ross y Jake Hyde seguirán formando parte del equipo técnico en el futuro.
Ross se ha ganado el reconocimiento por su labor como entrenador interino tras el despido de Neal Ardley. Durante su etapa temporal, llevó al Woking a cuatro victorias y tres empates en ocho partidos. Ross dirigirá al equipo por última vez en el partido del martes contra el Altrincham antes de ceder el mando a Defoe para los partidos restantes de la temporada.
Una distinguida carrera fuera del campo
Más allá de su perspicacia táctica, los responsables del Woking destacaron el carácter de Defoe como factor clave en su decisión. El director deportivo, Jody Brown, señaló que la determinación del delantero por triunfar y su afinidad con la «filosofía de juego preferida» del club fueron fundamentales. El club espera que su cultura de alto rendimiento se contagie a la plantilla, que aspira a escalar posiciones en la tabla de la National League, donde actualmente ocupa el puesto 11, a 18 puntos de los puestos de play-off.