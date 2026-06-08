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El excompañero de Mohamed Salah critica las «repugnantes» críticas hacia el astro egipcio y señala a la leyenda del Liverpool Jamie Carragher, a quien acusa de no atreverse a decirlo en persona
Lovren arremete contra una «repugnante» agenda
Lovren ha salido en defensa de su amigo Salah tras una temporada en la que su rendimiento y futuro han acaparado las portadas. A pesar de su condición de leyenda en Anfield, el bajón tras la campaña estelar 2024-25 desencadenó críticas que, según Lovren, se convirtieron en ataques personales.
En una entrevista con WinWin, Lovren mostró su incredulidad ante la narrativa sobre el extremo. «No es duro, es repugnante. ¿Por qué no hablaron así de él en ocho o nueve años? Una temporada y ya es el blanco. Hay otros problemas».
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Carragher, acusado por su actuación en televisión
El defensa croata fue directo al responder a los comentarios de la leyenda del Liverpool Carragher, quien antes había acusado a Salah de egoísmo. Lovren sugirió que esas críticas buscan rating televisivo más que analizar el juego y retó al excentral a hablar cara a cara con los jugadores.
Lovren añadió: «Lo critican con dureza. Algunos comentaristas solo buscan atención, quizá porque no triunfaron en otros ámbitos, y Carragher dice lo que quiere. Siempre he dicho que debería decírselo a la cara, decirle todas esas cosas a Mo a la cara. Nunca lo hará, porque tampoco me lo dijo a mí. También ha hablado mal de mí, pero nunca me lo dijo directamente. Solo está actuando en la tele; le pagan por ello, así que tiene que comportarse así».
La falta de minutos provocó la salida de Salah de Anfield.
Más allá de la tormenta mediática, Lovren apuntó al exentrenador Arne Slot como responsable de la salida de Salah de Merseyside. Tras una disputa pública y la ruptura de la comunicación, Lovren cree que el ambiente en el vestuario se volvió insostenible para el máximo goleador del club en la Premier League, y lo contrastó con la confianza que tenía bajo Jurgen Klopp.
«No creo que sea la dirección (la que empujó a Salah a marcharse)», dijo el actual jugador del PAOK. «Creo que es solo una persona, y creo que es simplemente el entrenador. No tenían una buena relación. Digámoslo de forma sencilla. Con Klopp, tenía una relación realmente buena. No siempre fue perfecta, pero se conocían y se confiaban. Mo lo daba todo en el campo por Klopp, y Klopp se lo reconocía. Con Slot fue todo lo contrario. Es así de sencillo, y todos lo saben: en las ocho o nueve temporadas anteriores, Salah rindió a gran nivel».
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La falta de apoyo interno
Lovren criticó a la directiva por no proteger a Salah del ruido externo. Considera que el egipcio afrontó solo las consecuencias, mientras otros jugadores eludían su responsabilidad en una temporada difícil.
«Hay otros jugadores que también deberían asumir la responsabilidad y decir: “Sí, esto es culpa mía”, pero ya sabes, algunos jugadores nunca dieron un paso al frente», añadió Lovren. «Hubo una mala gestión; internamente, no lo gestionaron bien. Aunque tengas problemas, debes hablarlos en el vestuario y, como he dicho, Mo nunca sintió ese apoyo. Siempre era el titular: “Ah, es Mohamed Salah, no os sorprendáis”. Es un problema muy arraigado».