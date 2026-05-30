Según la revista «kicker», las negociaciones entre los directivos del SGE y su exentrenador para su regreso la próxima temporada avanzan bien. Ambas partes se muestran «confiadas» en llegar a un acuerdo.
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El espectacular regreso se perfila: el Eintracht de Fráncfort podría tener un nuevo entrenador a principios de semana
Quedan algunos «detalles» por aclarar y, aunque «el fracaso de las negociaciones sigue siendo posible, es bastante improbable». Por ello, Hütter podría ser presentado a principios de la próxima semana como sucesor del destituido Albert Riera. Las conversaciones entre el Eintracht y el austriaco de 56 años comenzaron a mediados de mayo.
Dirigió al club entre 2018 y 2021; luego fichó por el Borussia Mönchengladbach, rival en la Bundesliga, pero nunca cortó la relación con su exequipo. Hace semanas visitó Fráncfort.
«El Gladbach también es un gran club, pero emocionalmente sigo sintiendo que estoy muy apegado a Fráncfort», declaró Hütter en 2023 a la revista kicker tras su despedida del Borussia. «Cuando veo los partidos del Eintracht, algo se mueve dentro de mí. Fue una época increíblemente inolvidable».
- AFP
Adi Hütter trabajó recientemente en el AS Mónaco
Hütter dirigió al AS Mónaco en la Ligue 1, pero fue despedido en octubre tras dos años en el cargo. Antes, lo llevó a la Liga de Campeones en dos ocasiones.
Recientemente se le vinculó con la Premier League, y L'Équipe lo situó en el Olympique de Marsella, rival de su exequipo en la liga.
Además de Hütter, en las últimas semanas se mencionó a otros candidatos para el banquillo del Fráncfort: Matthias Jaissle (Al-Ahli, también en conversaciones con el AC Milan), Kjetil Knutsen (Bodö Glimt), Jacob Neestrup (sin equipo), Domenico Tedesco (sin equipo), Roger Schmidt (director deportivo global de la liga japonesa), Mike Tullberg (FC Midtjylland), Tobias Strobl (SC Verl), Tonda Eckert (FC Southampton) y Danny Röhl (Glasgow Rangers).
El balance de Adi Hütter como entrenador del Eintracht de Fráncfort
Partidos 141 victorias 67 Empates 31 Derrotas 43 Diferencia de goles 265:218 Promedio de puntos 1,65