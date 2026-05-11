Constantemente salen a la luz nuevos asuntos internos: intrigas, disputas, arrebatos de ira, vanidades heridas e incluso peleas físicas. En el Bayern Múnich de los noventa, eso era el pan de cada día. Figuras como Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Mario Basler y Giovanni Trapattoni avivaban la llama. El ambiente siempre estaba tan caldeado que el club más laureado de Alemania se ganó el apodo de «FC Hollywood». Sinónimo de un backstage donde los dramas personales superaban lo deportivo.
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El escándalo en el vestuario es solo el último episodio de una crisis en crecimiento: el Real Madrid se convierte en el nuevo FC Hollywood
El Real Madrid de la temporada 2025/26 parece emular al antiguo «FC Hollywood» del Bayern de Múnich. De hecho, algunos afirman que el drama en la capital española ya supera aquel. El capitán Federico Valverde terminó la semana pasada en el hospital tras un enfrentamiento con su compañero Aurelien Tchouameni; sufrió un traumatismo craneoencefálico por un golpe en la cabeza contra una mesa.
El incidente en el vestuario, donde Valverde perdió brevemente el conocimiento, es el punto más bajo de una crisis que tiene al orgulloso campeón de Europa sumido en el caos. Una crisis que quizá comenzó tras su último triunfo en la Liga de Campeones, en junio de 2024. El equipo blanco derrotó 2-0 al Borussia Dortmund en la final de la Liga de Campeones y también se proclamó campeón de España con amplia ventaja sobre el FC Barcelona.
En la final ante el BVB jugaron Kroos, Nacho y Carvajal de titulares; Modric y Lucas Vázquez entraron al final. Cuatro ya no están y Carvajal, cada vez con menos protagonismo, se irá este verano.
The Athletic apunta que las salidas de Kroos, Nacho y compañía son en parte responsables del caos instalado en torno al Bernabéu. Los numerosos egos del equipo carecen de líderes que los pongan en orden y de modelos positivos de espíritu de equipo y cohesión. Así se crea el caldo de cultivo para problemas internos cada vez más graves.
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Real Madrid: Al parecer, el equipo estaba dividido bajo la dirección de Xabi Alonso.
La situación del Real Madrid es «muy triste», afirmó aThe Athletic un testigo directo de los recientes disturbios en la ciudad deportiva. «El club tiene un problema enorme», añadió. En lo deportivo, el equipo encadena su segunda temporada sin títulos, pero las grietas van más allá del campo.
Tras una campaña en la que hasta Carlo Ancelotti tuvo problemas para contener los focos de tensión interna, Xabi Alonso llegó con la misión de devolver a los blancos a su sitio natural: la cima de Europa y España. Pero fracasó porque no logró ordenar la estructura del equipo ante vanidades en parte absurdas.
A mediados de enero, tras solo medio año, Alonso tuvo que marcharse. En lo deportivo, las cosas no iban mal: de los 34 partidos bajo su dirección, el club español solo perdió seis. Su sucesor, Álvaro Arbeloa, ya ha encajado siete derrotas en 24 encuentros.
Al irse Alonso, el Madrid seguía cerca del Barça en LaLiga, pero luego perdió terreno. Lo que acabó con él fue la falta de apoyo del vestuario. Vinicius Junior, sobre todo, estaba muy descontento con el excentrocampista de talla mundial.
El brasileño mostró su enfado al ser sustituido en el Clásico contra el Barcelona en octubre de 2025 y, al parecer, lideró un grupo de estrellas que rechazaban los métodos y el estilo de juego del técnico. Se dice que Jude Bellingham y Eduardo Camavinga también integraban ese grupo, mientras que otros se adaptaron bien a su estilo. El resultado fue una división devastadora en el vestuario.
La etapa de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid también fracasó.
A esto se sumaron las luchas de poder que se reflejaban en las nóminas, como la de Vinicius, quien, al parecer, quiere a toda costa que su nuevo contrato incluya un salario superior al del actual máximo pagado, Kylian Mbappé. El club ha perdido el control de sus jugadores, lo que llevó al despido de Alonso. A la directiva, liderada por Florentino Pérez, le pareció más sencillo que enfrentarse a las estrellas. Según The Athletic, la influencia del entorno de Vinicius, Mbappé y otros se considera peligrosamente alta.
Alonso se quedó sin ideas y, ya tarde, descubrió que algunos jugadores críticos con él hacían como que dormían en las reuniones tácticas. El exentrenador del Leverkusen perdió los estribos y, según se cuenta, gritó atónito: «No sabía que había venido a una guardería».
Tras la salida de Alonso, el club apostó por Arbeloa, quien llegó del filial. En lo deportivo, el nuevo técnico no logró un cambio duradero ni mejoró el clima del vestuario. Arbeloa halagó sobre todo el ego de Vinicius, quien con él volvió a sentirse importante y mejoró su rendimiento deportivo. Sin embargo, desde el principio enfrentó resistencias internas y sus ideas fueron puestas en duda. Según informes de prensa, una parte del plantel se confabuló contra él con críticas maliciosas.
«Se están contando muchas mentiras», afirmó Arbeloa en la rueda de prensa del pasado fin de semana, en defensa de sus jugadores. «Es mentira que mis jugadores no sean profesionales. Es mentira que mis jugadores no me hayan mostrado el respeto necesario, eso ni siquiera ha ocurrido».
Los últimos acontecimientos contradicen que Arbeloa haya revelado toda la verdad. Que los rumores se hayan multiplicado en las últimas semanas no es casualidad. La temporada se desmorona sin grandes ambiciones: el equipo quedó eliminado en octavos de la Copa del Rey en enero ante un rival de Segunda y, en abril, cayó en cuartos de la Champions frente al Bayern. En La Liga, el Barça ya se fugó: desde el domingo es matemáticamente campeón tras ganar 2-0 el Clásico.
Para el Real ya no hay nada en juego. Con tanto tiempo libre, crecen las vanidades heridas y las cuestiones secundarias. Es el caso de Mbappé: su reciente viaje a Cerdeña con su novia, Ester Exposito, despertó recelos entre la afición madridista. Opinaban que debería haberse centrado en recuperarse del desgarro para llegar al Clásico. No lo logró y se quedó fuera de la convocatoria en el Camp Nou; podría notar el enfado de la grada si juega el jueves contra el Oviedo.
Los aficionados del Real Madrid ya han expresado su descontento en numerosas ocasiones esta temporada con fuertes abucheos contra sus propios jugadores. Vinicius fue el principal blanco de las críticas, y los llamamientos de Arbeloa a la grada para que apoyaran incondicionalmente al equipo tuvieron un efecto limitado. Así, otro foco de tensión de una temporada caótica siguió ardiendo de forma latente.
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Real Madrid: cómo se produjo el enfrentamiento entre Valverde y Tchouameni
Mbappé protagonizó hace poco una noticia negativa en Madrid. A finales de abril, durante un partido de entrenamiento, el delantero se encaró de forma airada e insultante a un asistente de Arbeloa, que actuaba como juez de línea y consideró que Mbappé estaba en fuera de juego. Los representantes del jugador de 27 años afirmaron que el incidente y la imagen sobre Mbappé se habían exagerado.
Sin embargo, lo más grave ocurrió entre Valverde y Tchouameni: según The Athletic, una dura entrada del primero en el entrenamiento del miércoles pasado desencadenó la polémica. Tchouameni se enfadó y hubo enfrentamientos en el campo y luego en el vestuario, hasta que otros compañeros mediaron.
Aunque luego se separaron en paz, al día siguiente la disputa continuó. Al día siguiente, Valverde ignoró el saludo protocolario y, durante el entrenamiento, realizó varias entradas duras sobre el francés. Tchouameni mantuvo la calma al principio, pero las provocaciones escalaron y la tensión estalló de nuevo en el vestuario.
En el vestuario, Tchouameni quiso aclarar el asunto y pidió hablar; al ser insultado, respondió con violencia. La pelea terminó cuando Valverde se golpeó la cabeza contra una mesa, sangró y perdió el conocimiento unos instantes. El uruguayo, tras recobrar la conciencia, fue llevado al hospital con un traumatismo craneoencefálico que lo mantendrá de baja entre diez y catorce días.
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¿Será «The Special One» quien asuma el polvorín del Real Madrid?
Después, el Real Madrid y Valverde trataron de minimizar el incidente, llamándolo un accidente desafortunado. Sin embargo, la ira de los responsables del club fue enorme, como muestra la multa de 500 000 euros impuesta a cada uno.
The Athletic, citando fuentes con acceso al vestuario, señala a Valverde como principal culpable del incidente con Tchouameni y lo describe como un provocador cuya actitud no es digna de un capitán. Tras la gravedad del incidente con Tchouameni, se considera “imposible” que ambos sigan juntos en el Real Madrid la próxima temporada, lo que obligaría a una gran figura a marcharse en verano y podría provocar otras salidas por las tensiones en la plantilla. El club asegura que ambos se reconciliaron rápido ante toda la plantilla.
Queda la duda de cómo salen a la luz tantos detalles del vestuario. «Alguien difunde rumores y, sin títulos, todo se exagera», dijo Valverde.
Rumor o verdad, es evidente que existe tensión en el vestuario. En los últimos dos años el Bernabéu se ha vuelto un polvorín. Arbeloa, cuyo salida en verano se da por hecha, ya no tendrá que lidiar con ello.
Tras barajar nombres como Didier Deschamps o Sebastian Hoeneß, José Mourinho se ha posicionado como favorito. El portugués, que ya dirigió al equipo entre 2010 y 2013 y ahora entrena al Benfica, cuenta con el respaldo del presidente Pérez. Mourinho tendría mano dura para imponer orden, pero también podría avivar la faceta “FC Hollywood” del club.
Los próximos partidos del Real Madrid
Fecha
Partido
Competición
Jueves 14 de mayo, 21:30 h
Real Madrid vs. Real Oviedo
LaLiga
Domingo 17 de mayo (19:00 h)
FC Sevilla vs. Real Madrid
LaLiga
Fecha aún por determinar
Real Madrid vs. Athletic de Bilbao
LaLiga