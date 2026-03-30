Poco después de la victoria por 4-3 contra Suiza, la selección alemana también se impuso por 2-1 en el partido amistoso contra Ghana. El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, se mostró en general satisfecho con la actuación de su equipo en una entrevista concedida a la cadena ARD, aunque señaló que aún había margen de mejora en un aspecto concreto.
Traducido por
«¡El equipo se está complicando la vida a sí mismo!» Julian Nagelsmann advierte a sus jugadores de un gran peligro de cara al Mundial
«Como el partido iba muy, muy bien, nos impacientamos un poco y dejamos de cubrir las posiciones como debíamos. Volvimos a jugar con mucho estilo libre, igual que contra Suiza. Y a veces simplemente no tenemos el control del balón suficiente para permitirnos ese estilo libre», criticó Nagelsmann.
La plantilla solo es apta para ese estilo de juego hasta cierto punto. «Hay algunos jugadores que pueden jugar en todas las posiciones, pero también hay otros en la plantilla que simplemente se sienten más cómodos en una posición concreta y están más a gusto cuando mantienen esa posición y pueden jugar bien en ella».
Sin embargo, cuando el juego se vuelve demasiado «freestyle», hay una mayor vulnerabilidad a los contraataques.
Sin embargo, el equipo había aplicado muy bien la táctica durante los primeros 25 minutos. «Daba la sensación de que Ghana ni siquiera estaba en nuestra mitad del campo», elogió Nagelsmann. Además, la selección alemana tuvo suficientes ocasiones para sentenciar el partido desde el principio. «En general, en mi opinión, jugamos mejor que contra Suiza, aunque marcáramos menos goles», resumió el seleccionador alemán.
- AFP
Nagelsmann advierte del riesgo de que el estilo de juego resulte agotador con las altas temperaturas
A continuación, al ser preguntado al respecto, volvió a explicar con más detalle su «crítica al estilo libre». «El equipo se complica la vida a sí mismo», afirmó Nagelsmann. Precisamente teniendo en cuenta las altas temperaturas en EE. UU., sería conveniente «evitar desplazamientos innecesarios» y no invitar a los rivales a lanzar contraataques. «De los diez contraataques, puedes evitar siete u ocho si simplemente mantienes un poco más de disciplina en la estructura».
El seleccionador nacional elogió el empuje ofensivo de su equipo, pero pidió un poco más de paciencia. «Quieren ganar y marcar un gol, pero también basta con que lo hagamos al final. Lo importante es que no encajemos dos o tres goles por culpa de los contraataques».
La selección alemana ganó el partido amistoso contra Ghana por 2-1 gracias a un gol de penalti de Kai Havertz y a un tanto en los últimos minutos del suplente Deniz Undav.
Alemania vs. Ghana, notas y valoraciones individuales de la selección alemana: un debutante deja huella ante Nagelsmann, y un regreso de pesadilla tras tres años