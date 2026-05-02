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El entrenador interino del Chelsea, Calum McFarlane, comenta el último viaje de Enzo Fernández a Madrid
El entrenador del Chelsea resta importancia a la visita al Madrid durante el descanso de la plantilla
Fernández viajó a España durante los tres días de descanso que el entrenador interino McFarlane concedió a la plantilla del Chelsea. El centrocampista acudió al Madrid Open junto a sus compañeros Marc Cucurella y João Pedro. Allí fue visto cerca de la estrella del Real Madrid Bellingham, lo que reavivó los rumores sobre un posible fichaje por el club blanco.
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McFarlane y el agente de Fernández responden a los rumores
Sin embargo, McFarlane restó importancia al viaje y afirmó que no había motivos de preocupación. El entrenador interino defendió que sus jugadores pasen juntos el tiempo libre.
«Les dimos tres días libres y que se vayan juntos dice mucho del grupo», afirmó McFarlane. «Me encanta que pasen tiempo juntos y que hayan ido a Madrid a ver tenis, así que, sinceramente, no le veo ningún problema».
«El año pasado también estuvo allí con sus compañeros. La última vez que tuvieron un descanso también pasaron tiempo juntos, así que lo veo como una señal positiva de la unidad del grupo».
El agente de Fernández se pronuncia
El agente de Fernández, Javier Pastore, intentó calmar los rumores sobre un posible fichaje del centrocampista por el Real Madrid.
«Se habla mucho, pero no pasa nada. Está centrado en terminar la temporada con fuerza en el Chelsea», declaró a AS. «Hizo algunos comentarios que quizá no fueron los más acertados, pero no dijo nada fuera de lo normal. Solo habló del Madrid, que le gusta mucho».
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El Chelsea se centra en terminar la temporada con fuerza
El Chelsea se medirá al Nottingham Forest y al Liverpool antes de la final de la FA Cup, con la que busca redondear una temporada irregular. Fernández, autor del gol de la victoria en semifinales ante el Leeds United, será clave.
Su futuro a largo plazo seguirá acaparando la atención en el mercado de verano, pero con contrato hasta 2032 y una valoración de 106,8 millones de libras, el Chelsea se centra en mantener la estabilidad de la plantilla en la recta final de la temporada.