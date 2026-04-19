El entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo consigue un gran título tras la victoria de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, en la tanda de penaltis contra el Atlético de Madrid

El equipo de Matarazzo complicó su noche del sábado. Se adelantó dos veces, pero el Atlético, ávido de su primer gran título en cinco años, igualó en ambas. Un gol de Julián Álvarez en el 90’ llevó el partido a la prórroga, y La Real ganó la final en los penaltis. Unai Marrero detuvo dos lanzamientos, y el suplente Pablo Marín marcó el tanto decisivo.

Es un giro notable para Matarazzo y La Real, que atravesaban dificultades cuando fue nombrado hace cinco meses: el equipo de San Sebastián estaba dos puntos sobre el descenso y solo contaba con cuatro victorias en la temporada.