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El entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo consigue un gran título tras la victoria de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, en la tanda de penaltis contra el Atlético de Madrid
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La Real Sociedad no lo pone fácil
El equipo de Matarazzo complicó su noche del sábado. Se adelantó dos veces, pero el Atlético, ávido de su primer gran título en cinco años, igualó en ambas. Un gol de Julián Álvarez en el 90’ llevó el partido a la prórroga, y La Real ganó la final en los penaltis. Unai Marrero detuvo dos lanzamientos, y el suplente Pablo Marín marcó el tanto decisivo.
Es un giro notable para Matarazzo y La Real, que atravesaban dificultades cuando fue nombrado hace cinco meses: el equipo de San Sebastián estaba dos puntos sobre el descenso y solo contaba con cuatro victorias en la temporada.
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Matarazzo y la historia
Es un terreno inexplorado para los estadounidenses en Europa. La mayoría de los entrenadores que han cruzado el charco han enfrentado grandes dificultades. Jesse Marsch, actual seleccionador de Canadá, destacó en divisiones inferiores europeas, pero nunca llegó al máximo nivel. Ganó dos veces la Bundesliga austriaca con el RB Salzburgo, aunque no repitió éxito en el Leeds ni en el RB Leipzig.
Matarazzo se convirtió en el primer técnico estadounidense en ganar un título en una de las cinco principales ligas europeas.
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Una buena cantera de entrenadores
La Real ha sido una gran cantera de entrenadores de primer nivel. Xabi Alonso, Mikel Arteta, Unai Emery, Andoni Iraola y Julen Lopetegui brillaron en San Sebastián. Matarazzo, que llegó en diciembre de 2025, podría seguir el mismo camino hacia la cima.
El Atlético tiene algo por lo que luchar
La Real se centra ahora en la liga: está a dos puntos de los puestos europeos con siete jornadas por jugarse. Un título importante sería un gran objetivo. El Atlético, aún en la lucha por los grandes títulos, enfrentará al Arsenal en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones el 29 de abril.