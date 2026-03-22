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El entrenador del Tottenham, Igor Tudor, se pronuncia tras ser acusado de confundir a un miembro del cuerpo técnico de los Spurs con Arne Slot, del Liverpool, en un momento que se ha vuelto viral
La verdad detrás del abrazo en Anfield
El incidente tuvo lugar antes del reciente empate del Tottenham contra el Liverpool en Merseyside. Las cámaras captaron a Tudor dándole un golpecito en broma en el hombro a un hombre calvo que se encontraba en la banda, aparentemente creyendo que se trataba de su homólogo, Slot. Cuando el hombre se dio la vuelta, la expresión de Tudor pareció cambiar, lo que desencadenó una oleada de especulaciones en las redes sociales sobre si el entrenador de los Spurs había cometido un desliz embarazoso. Sin embargo, la persona en cuestión era en realidad Allan Dixon, el veterano director del equipo y responsable de relaciones con los jugadores del Tottenham. Dixon también resulta ser cuñado del expresidente de los Spurs, Daniel Levy.
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Tudor responde a las acusaciones vertidas en las redes sociales
Tudor se apresuró a desmentir la versión de que no sabía a quién estaba abrazando. Tudor reveló que incluso su propia familia se había visto envuelta en la tormenta viral. «¡Esta vez lo hicimos a propósito!», bromeó tras el partido contra el Atlético a mitad de semana. «Lo que pasó fue que mi hijo, que tiene 20 años, me dijo: “En Croacia todo el mundo se está riendo de ti porque cometiste este error”. Le pregunté: “¿Qué error?”. “¿Sabes quién es ese tipo?”. “No, no lo sé”. Le dije: “Es Allan Dixon, paso todos los días con él”». El entrenador de los Spurs se mostró incrédulo ante la idea de que alguien pudiera pensar que no reconocería a un compañero tan importante. «Me lo puedo imaginar en Croacia, porque quizá allí no sepan quién es Allan Dixon. Pero ¿en Inglaterra piensan que no reconozco al tipo con el que paso todos los días, 10 horas? ¿Salgo al campo y no sé quién es? Fue un poco ridículo», añadió Tudor.
Nuevo apodo para un veterano de los Spurs
Ese momento de buen humor se ha convertido ahora en una broma recurrente dentro del equipo del Tottenham. Tudor admitió que ya le ha puesto un nuevo apodo a su compañero tras la repercusión mundial. «Ahora [contra el Atlético] lo hicimos a propósito para bromear, ¡porque a partir de ahora le llamo “Arne”! ¡No es Allan, es Arne! Pero así es como funciona esto, estamos en 2026, se trata de noticias, de divertirse. Es parte del trabajo de hoy en día, pero a veces es realmente ridículo. No lo entiendo, pero hay que inventar noticias», explicó.
Incluso se habla de que esta interacción se convierta en un ritual previo al partido, que recuerda al famoso beso de Laurent Blanc en la cabeza de Fabien Barthez durante la trayectoria de Francia en el Mundial de 1998. Cuando se le preguntó si el abrazo a «Arne» se convertiría en una superstición permanente para ayudar a la suerte de los Spurs, Tudor respondió con una sonrisa: «Ya veremos».
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La atención se centra ahora en la permanencia en la Premier League
Aunque el ambiente en la rueda de prensa fue distendido, la realidad de la temporada del Tottenham sigue siendo sombría. Actualmente ocupan el puesto 16.º en la clasificación de la Premier League, solo un punto por delante de su rival del domingo, el Nottingham Forest, en una reñida lucha por el descenso. Tudor espera que las actuaciones del Forest en competiciones europeas puedan dar a su equipo una ventaja física.
«Por supuesto que me alegraría. Es normal. [Si] esto requiere energía, sin duda ayuda», admitió Tudor en referencia al calendario del Forest. «A veces, el mero hecho de disputar una competición europea aporta algo más, confianza y energía. Así que no siempre te resta fuerzas, especialmente cuando tienes dos plantillas como dos equipos. Si no hay lesiones, puede ser una ventaja incluso pasar a la siguiente ronda, porque puede aportar algo de energía en el vestuario».
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