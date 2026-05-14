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El entrenador del Santos afirma que Neymar va «por buen camino» para integrar la selección brasileña al Mundial, tras brillar en la final de la Copa contra el Coritiba
Neymar brilla en la victoria en la copa
Neymar brilló el miércoles: lideró el 2-0 del Santos sobre Coritiba y avanzó en la Copa de Brasil. El jugador de 34 años dio una asistencia para el primer gol de Gabriel Bontempo en el minuto 20 y luego contribuyó a asegurar la victoria. Aunque no juega con Brasil desde octubre de 2023, su actuación llega en un momento clave: Ancelotti anunciará la lista definitiva para el Mundial en pocos días.
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Cuca elogia la evolución táctica
Tras el pitido final, Cuca explicó cómo Neymar ha adaptado su juego para seguir siendo una amenaza al más alto nivel. Dijo: «En cuanto al Mundial, creo que, con cada partido, Neymar demuestra su valía. Ya no es el de antes, que recibía el balón y se metía hacia adentro; ahora crea enormes dificultades al rival. En la selección puede ayudar de muchas formas: bajando a recibir, asistiendo, reteniendo el balón, organizando el juego y rematando. Juega por la banda, de ‘10’ o de falso ‘9’».
El camino hacia Norteamérica
El entrenador del Santos se muestra optimista sobre el futuro de Neymar en la selección, mientras Brasil se prepara para enfrentar a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo G del Mundial. Cuca añadió: «Su puesto en la selección está encaminado; puede representarnos bien y, en mi opinión, es necesario. Depende de la CBF analizar cómo proceder.
«No sé qué pasará en el Mundial; Brasil lo está haciendo bien y, si Dios quiere, serán campeones. Vamos paso a paso. Quizá el domingo haga otro buen partido y se gane un lugar en la Copa».
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El día del juicio final para el icono de la Seleção
Neymar afronta este domingo su último test en la Serie A brasileña ante el Coritiba, antes de que se anuncie la lista definitiva de 26 jugadores de Brasil. Ancelotti, que ya le incluyó en la prelista de 55, desvelará la convocatoria el lunes 18 de mayo en un acto en el Museo del Mañana de Río de Janeiro.
Mientras tanto, el Santos se prepara para su intenso calendario, que incluye a San Lorenzo en la Copa Sudamericana, aunque todos los ojos están puestos en si su emblemático ‘10’ sumará más partidos y goles a sus 128 internacionalidades y 79 tantos en la máxima cita del fútbol.