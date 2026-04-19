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R. Union Saint-Gilloise v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, ha dado un ultimátum a Sandro Tonali y Anthony Gordon sobre su futuro en el club, ante los rumores que los vinculan con el Manchester United y el Liverpool

S. Tonali
A. Gordon
E. Howe
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Liverpool
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Manchester United

El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, ha lanzado un ultimátum a Sandro Tonali y Anthony Gordon: que decidan si se quedan o se van, ante los rumores que los vinculan con el Manchester United y el Liverpool. El sábado, los Magpies cayeron 2-1 en casa ante el Bournemouth, un resultado que aumenta las dudas sobre el futuro de sus estrellas.

  • Howe exige una dedicación total

    El ambiente en St James' Park se volvió tóxico tras el pitido final contra el Bournemouth, con los aficionados abucheando a un equipo que ha perdido ocho de sus últimos once partidos de la Premier League.

    En medio de rumores que vinculan a Gordon con el Liverpool y a Tonali con el Manchester United, Howe exigió plena concentración a su plantel.

    Al referirse al creciente sentimiento de negatividad que rodea al club, el entrenador Howe declaró: «Lo que diré es que lo que veo en los jugadores es un compromiso total. Sé que la prensa publicará distintas noticias en distintos momentos; es algo inherente a nuestra situación actual, como he dicho muchas veces. No es algo que yo quiera ni fomente. Quiero que los jugadores estén totalmente centrados y aquí, tanto emocional como físicamente, porque creo que no se pueden hacer ambas cosas».

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  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lanzan un ultimátum en medio de los rumores sobre su traspaso.

    Ante rumores de que Liverpool y United tantean a las promesas del Newcastle, Howe dejó claro la mentalidad necesaria para vestir la camiseta a rayas blancas y negras.

    «O estás dentro o estás fuera; no hay término medio. Si uno o dos jugadores estuvieran pensando en marcharse, sería decepcionante, pero no puedo dar detalles porque no participo en esas conversaciones», explicó Howe. «Nadie me ha dicho nada en contra».

  • El St James' Park pasa apuros

    Con cinco derrotas en sus últimos seis partidos en St James' Park, la fortaleza que Howe construyó en sus dos primeros años al frente del equipo parece desmoronarse.

    Al preguntarle si los rumores sobre fichajes y restricciones económicas llegaban al vestuario, Howe se mostró cauteloso.

    «No puedo confirmarlo, pues no participo en esas conversaciones. Lo dudo, pero no puedo asegurarlo», respondió.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-SUNDERLANDAFP

    Howe bajo presión

    La caída del Newcastle ha sido rápida. Hace un año celebraba la Carabao Cup ante el Liverpool y su regreso a la Liga de Campeones. Ahora está 14.º en la Premier, la presión sobre Howe crece y su próximo rival es el líder, el Arsenal, en su campo.