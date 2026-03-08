AFP
El entrenador del Marsella, Habib Beye, explica la sorprendente sustitución temprana de Mason Greenwood tras el «fantástico» gol de la victoria del delantero estrella en el partido de la Ligue 1 contra el Toulouse
Reorganización táctica tras el primer gol
El momento decisivo del partido llegó al principio de la primera parte, cuando Greenwood demostró su precisión. Tras recibir un pase atrás milimétrico de Igor Paixao, el delantero inglés envió un disparo impresionante al ángulo superior de la portería. Este remate instintivo puso de manifiesto su habilidad de talla mundial y justificó su titularidad, dando al Marsella una ventaja crucial.
Sin embargo, la temperatura emocional del partido fue aumentando gradualmente, cambiando el panorama táctico. Greenwood se vio envuelto en un acalorado enfrentamiento con Aron Donnum, del Toulouse, que le valió una tarjeta amarilla al exjugador del Manchester United. Beye actuó con rapidez, claramente preocupado por que el temperamento de su jugador pudiera acarrearle una sanción más severa.
Gestionar el riesgo de una tarjeta roja
Al ampliar la sorprendente decisión de sustituir a Greenwood por Amine Gouiri justo después de la media hora de juego, Beye admitió ante los periodistas que la tarjeta amarilla cambió radicalmente su plan de juego. No estaba dispuesto a ver cómo su equipo se quedaba con diez hombres mientras defendía una escasa ventaja fuera de casa, por lo que optó por dar prioridad a la estabilidad defensiva sobre la brillantez individual.
«Hubo una melé en la que recibió una tarjeta amarilla y, como Mason es un jugador instintivo, no quería que nos quedáramos con diez en ese partido», explicó Beye durante la rueda de prensa posterior al partido. Recalcó que la sustitución fue proactiva y añadió: «Es una precaución que tomé en ese momento». Este enfoque cauteloso garantizó que el Marsella mantuviera la paridad numérica bajo presión.
Estrategia posicional para la línea de ataque
Antes de que el incidente disciplinario le obligara a tomar medidas, Beye tenía una visión específica del papel de Greenwood frente a la defensa rival.
«Puse a Mason como delantero, pero quería que se encargara de marcar al defensa central izquierdo y a Methalie, para dar espacio a Quinten Timber y Timothy Weah», señaló. Reconociendo las tendencias naturales del jugador, añadió: «Sabía que Mason no era un jugador que se quedara en el eje». Esta fluidez dio sus frutos al principio, pero la tarjeta amarilla obligó a una adaptación inmediata.
Vengando la derrota en la copa y la rotación
La sustitución en el minuto 66 también supuso una valiosa oportunidad para reintegrar a Gouiri en el primer equipo. Tras recuperarse de una lesión, el internacional argelino necesitaba ponerse en forma. «Habíamos planeado darle a Amine 30 minutos para que pudiera volver. Hizo dos días de entrenamiento de alta intensidad, lo cual es muy bueno», reveló Beye.
Para concluir su valoración, el entrenador afirmó: «Gestionamos bien ese momento. Mason marcó un gol fantástico y creo que es una victoria del grupo». Los cambios tácticos funcionaron a la perfección y el Marsella recuperó el tercer puesto de la clasificación. Lo más importante es que esta reñida victoria sirvió para vengar la decepción de la Copa de Francia, tras perder en la tanda de penaltis contra el Toulouse el pasado miércoles.
