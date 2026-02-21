Getty Images
El entrenador del Liverpool, Arne Slot, responde a la pulla sobre el «aura» del legendario jugador del Manchester United Wayne Rooney
Rooney lanza una pulla a Slot en su difícil segunda temporada
El Liverpool impresionó durante la temporada 2024-25, terminando con 10 puntos de ventaja sobre el Arsenal y ganando su segundo título de la Premier League. Sin embargo, tras un buen comienzo de la temporada actual, el rendimiento de los Reds cayó en picado, dejándolos sin esperanzas de defender su título y luchando por clasificarse para la Liga de Campeones en medio de la competencia del Manchester United y el Chelsea, que se sitúan por delante del Liverpool en cuarto y quinto lugar, respectivamente.
Un experto que no ha dudado en expresar su preocupación es Rooney, quien ha comentado que Slot necesita terminar la temporada con fuerza para evitar ser sustituido en Anfield, a pesar de su excelente campaña de debut.
En declaraciones recientes en The Overlap, dijo: «Es extraño, ¿no? Hablar de que Slot está en una prueba para mantener su puesto cuando es obvio que acaba de ganar la Premier League.
«Lo he visto un par de veces, pero no creo que tenga ese carisma para el Liverpool, y quizá sea porque el Liverpool acaba de salir de la etapa de Jurgen Klopp como entrenador. Es difícil para cualquiera hacerlo, pero no creo que tenga ese carisma».
El entrenador del Liverpool defiende su postura
En respuesta a los comentarios de Rooney, Slot dijo: «Todos somos diferentes. Lo único que Jurgen y yo tenemos en común es que ambos ganamos la liga, y eso no está nada mal, ¿verdad? Creo que cuanto más gana un entrenador, más carisma tiene. Por cierto, no sé si estás de acuerdo con Wayne Rooney, pero si esa fuera la opinión general, creo que la gente probablemente diría que la temporada pasada tenía más carisma que esta temporada.
Pero quizá él sea el único que opina así; no lo sé, dímelo tú. Es la primera vez que oigo esto, pero creo que es justo decir que Jurgen definitivamente tiene carisma. Puedo hablar de él, no de mí mismo, pero él sin duda lo tenía. Pero un entrenador ganador también tiene carisma».
El Liverpool lucha por un puesto en la Liga de Campeones
El Liverpool está bien posicionado tanto en la Liga de Campeones como en la FA Cup. Se enfrentará al Atlético de Madrid, al Club Brujas, al Galatasaray o a la Juventus en los octavos de final de la competición europea de élite, mientras que visitará al Wolverhampton en la quinta ronda de la FA Cup. Sin embargo, podría decirse que la mayor tarea a la que se enfrenta en lo que resta de temporada es asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones.
Para ello, se enfrentará a rivales muy duros. El United se ha aupado a los cuatro primeros puestos gracias a su brillante racha tras el nombramiento provisional de Michael Carrick, mientras que el Chelsea también se muestra muy fuerte desde que Liam Rosenior sustituyó a Enzo Maresca. El Brentford también se encuentra a solo dos puntos del Liverpool.
Los Reds listos para el choque contra el Nottingham Forest
Aunque al Liverpool aún le queda mucho por lo que luchar esta temporada, lo primero es el desplazamiento al Nottingham Forest el domingo. El Forest cuenta con su cuarto entrenador permanente de la temporada tras las salidas de Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou y Sean Dyche, pero el nuevo técnico, Vitor Pereira, tuvo un debut impresionante el jueves al llevar a su equipo a una convincente victoria por 3-0 a domicilio ante el Fenerbahçe en el partido de ida de la eliminatoria de la Europa League.
El Liverpool ha mostrado un gran estado de forma recientemente, ganando cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. La única mancha en ese historial fue la derrota por 2-1 en casa ante el Manchester City, cuando cayó derrotado por los goles de Bernardo Silva y Erling Haaland en los últimos minutos, antes de que Dominik Szoboszlai fuera expulsado en un caótico final.
