El entrenador del Galatasaray arremete contra el «peor árbitro del mundo» tras la goleada del Liverpool

A pesar de su enfado con los árbitros, Buruk se mostró sincero respecto a las deficiencias de su equipo. Reconoció que el Galatasaray no estuvo a la altura necesaria para competir con un grande de Europa, a pesar de la heroicidad de su portero.

«Nada salió bien en el partido», añadió. «Nuestras elecciones, nuestras decisiones erróneas durante el encuentro... se puede perder un partido, pero no merecíamos ganar por nuestro rendimiento. Teníamos que haberlo hecho mucho mejor, pero no pudimos. Encajamos cuatro goles y regalamos muchas ocasiones. Ugurcan Cakir hizo un buen trabajo, pero aun así acabó 4-0. Estoy muy enfadado».

Concluyó pidiendo disculpas a los aficionados que se desplazaron, señalando la falta de experiencia de su plantilla. El entrenador dijo: «Dimos esperanzas a nuestros aficionados, pero no pudimos cumplirlas. Somos un equipo nuevo; muchos de nuestros jugadores disputan la Liga de Campeones a este nivel por primera vez. Tenemos pocos jugadores que hayan disputado los octavos de final. Felicito a nuestros jugadores por su esfuerzo, pero también pido disculpas a nuestros aficionados».