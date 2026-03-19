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El entrenador del Galatasaray arremete contra el «peor árbitro del mundo» tras la goleada del Liverpool
Una noche de frustraciones en Merseyside
El gigante turco viajó a Anfield con esperanzas tras una ajustada victoria en el partido de ida, pero esos sueños se vieron sistemáticamente desmontados por una implacable actuación del Liverpool. Aunque el 4-0 en el marcador sugería un dominio total, el discurso del equipo visitante se centró en la actuación arbitral.
El equipo de Buruk tuvo dificultades para hacer frente a la intensidad del conjunto de la Premier League, viéndose superado en las transiciones. Sin embargo, la principal queja del entrenador fue la falta de protección que recibió su delantero estrella, Victor Osimhen, quien fue objeto de un duro duelo físico durante toda la vuelta de los octavos de final.
- AFP
La crítica mordaz del entrenador
En una acalorada rueda de prensa posterior al partido, Buruk no se mordió la lengua. Consideró que su equipo había sido tratado injustamente por un árbitro que no estuvo a la altura de lo que exige un partido de eliminatoria europea de alto nivel.
«[Ibrahima] Konate cometió faltas con mucha facilidad en la posición de Victor Osimhen», declaró Buruk, según recoge Hurriyet. «Mientras esperábamos al mejor árbitro del mundo, el peor árbitro del mundo dirigió el partido. El Liverpool mereció claramente la victoria».
A la derrota se sumó una lista de lesionados cada vez más larga, tal y como confirmó Buruk: «Noa Lang tiene una lesión grave en un dedo. Irá al hospital aquí. Victor Osimhen también tiene molestias».
Honestidad entre los escombros
A pesar de su enfado con los árbitros, Buruk se mostró sincero respecto a las deficiencias de su equipo. Reconoció que el Galatasaray no estuvo a la altura necesaria para competir con un grande de Europa, a pesar de la heroicidad de su portero.
«Nada salió bien en el partido», añadió. «Nuestras elecciones, nuestras decisiones erróneas durante el encuentro... se puede perder un partido, pero no merecíamos ganar por nuestro rendimiento. Teníamos que haberlo hecho mucho mejor, pero no pudimos. Encajamos cuatro goles y regalamos muchas ocasiones. Ugurcan Cakir hizo un buen trabajo, pero aun así acabó 4-0. Estoy muy enfadado».
Concluyó pidiendo disculpas a los aficionados que se desplazaron, señalando la falta de experiencia de su plantilla. El entrenador dijo: «Dimos esperanzas a nuestros aficionados, pero no pudimos cumplirlas. Somos un equipo nuevo; muchos de nuestros jugadores disputan la Liga de Campeones a este nivel por primera vez. Tenemos pocos jugadores que hayan disputado los octavos de final. Felicito a nuestros jugadores por su esfuerzo, pero también pido disculpas a nuestros aficionados».
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La atención vuelve a centrarse en el éxito nacional
Tras su eliminación de las competiciones europeas, el Galatasaray debe volver rápidamente a centrarse en la Super Lig, donde actualmente ocupa el primer puesto de la clasificación. Su rendimiento en la liga nacional sigue siendo sólido, ya que ha logrado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga, lo que le permite mantener una ventaja de cuatro puntos sobre su rival más cercano, el Fenerbahçe. El Cimbom se enfrentará al Trabzonspor en la Super Lig a principios de abril.
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