El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, revela el intercambio de mensajes con Mikel Arteta tras las críticas al Arsenal por «perder tiempo»

«No quería armar ese revuelo, solo quería expresar lo que sentía», explicó Hurzeler al hablar de las repercusiones.

«No tiene nada que ver con lo que han conseguido, es increíble. Para mí, Arteta es uno de los mejores entrenadores del mundo, es un modelo a seguir, pero es importante expresar tu opinión y no ocultarla. Incluso cuando eres un club más pequeño».

Añadió: «Le envié un mensaje diciéndole que siento un enorme respeto por todos en el Arsenal. Si ganan la Premier League, sin duda se lo merecen, pero son cosas que me emocionaron, y soy una persona que se mantiene fiel a sus principios y opiniones. Se armó mucho revuelo, pero es importante defender tu opinión; eso sí, le dije a Mikel que le tengo un enorme respeto. Nada debería interponerse entre nosotros, y el trabajo continúa».